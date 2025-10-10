＜速報＞渋野日向子は前半1アンダー、原英莉花が3アンダー 高橋彩華が単独首位
＜スタンレーレディスホンダ 初日◇10日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーは第1ラウンドが進行中。3月以来の日本ツアー参戦となる渋野日向子は、前半を1アンダー・30位タイで折り返した。序盤からパーを並べ続けるも、8番パー5で1メートルにつけて決め切った。
【写真】富士山とシブコとあやたん
渋野のほか、米ツアー組も勢ぞろい。古江彩佳、岩井千怜、原英莉花は3アンダー、岩井明愛は2アンダー、笹生優花は1アンダーでプレー中。5アンダー・単独首位に高橋彩華。4アンダー・2位タイに神谷そら、河本結、稲見萌寧、安田祐香、野澤真央、全美貞（韓国）が続いている。3アンダー・8位タイには原、古江、千怜のほか、メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉、桑木志帆らが並んでいる。「日本女子オープン」を制して2週連続Vかかる堀琴音は2アンダー・17位タイ。昨年覇者の佐藤心結は1アンダー・30位タイにつけている。賞金総額は1億2000万円、優勝者には2160万円が贈られる。
