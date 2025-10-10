東京・上野のアメ横で観光客を装って女性に声をかけ、女性をゲームセンターのプリントシール機の中に連れ込んでわいせつな行為をしたとして、中国籍の36歳の男が警視庁に逮捕されました。

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、中国籍のパーハーアーディン・イーサームーディン容疑者（36）です。

パーハーアーディン容疑者は今年4月、東京・上野のアメ横にあるゲームセンターで「キスしてくれたらお金をあげる」と現金2万円を示して、20代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、パーハーアーディン容疑者は14年前から日本に住んでいて日本語を話すことができましたが、観光客を装って「Can you speak English?」と声をかけ、道案内をさせるふりをして、女性をゲームセンターのプリントシール機の中に連れ込んだということです。

パーハーアーディン容疑者は取り調べに、「酒に酔っていて覚えていない」と容疑を否認しているということです。警視庁は余罪を調べています。