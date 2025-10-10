双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子出産から10日の近況を報告しました。

【写真を見る】【中川翔子】双子出産から10日 「絵日記はわたし自身のストレス発散と双子へのいつかのプレゼント」 ファンからの心配の声にも真摯に回答





中川さんは、「双子弟くんの、臍の緒がとれましたー！」と投稿。へその緒を入れた包み紙の画像も紹介しています。









中川さんは続けて、「生後10日かー！もう病院にいた頃がなつかしい」と投稿。「すでに2人とも顔が毎日変わっていくし ミルクもぐいぐい飲んで体重も増えて 嬉しいなぁ まだ不思議なままだけど毎日かわいくてしかたないです」と、双子出産から10日、充実した毎日である喜びを綴っています。

中川さんはまた、現在、産後ケアを受けていることを明かしました。中川さんは、産後ケアについて、「数日前からやっと、久しぶりに続けて眠れてます！！」「不安やら心配やらホルモンでずーっと妊娠後期から 睡眠不足だったから 安心してお任せできて 眠れるって素晴らしい 産後ケア！」「搾乳したり 授乳したり 双子とゆっくり傷を癒しています」と感謝の気持ちを綴りました、









そして、今回も、産後の体の変化について、たくさんのイラストを交えて描いた２枚の絵日記を投稿。中川さんは、自身のインスタグラムへの投稿について、フォロワーから「更新しないで」とか「絵やめたほうがとかいい」など、意見が寄せられていることを明かしました。









こうした意見に対して中川さんは、「心配してくれてるんだと思いますありがとうね」「いまちゃんと眠れる時間とれてるし 搾乳中にサクッとメモついでくらいの速度で コツコツササっと描いてるだけだから わたしに負担ない範囲で やれてるから心配しないでください」と説明。









そして、「絵日記はわたし自身のストレス発散と 双子へのいつかのプレゼントのきもちだから大丈夫です ストレスためちゃうほうがメンタルにくる！」「まわりに頼りながら 双子の成長をたくさん見つめながら がんばるので大丈夫です！」と、これからも絵日記を投稿していくことを前向きに綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】