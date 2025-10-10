政府は１０日、日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理ビザ」について、取得要件を厳格化することを決めた。

取得に必要な資本金を現行の６倍となる「３０００万円以上」に引き上げることが柱だ。制度の趣旨を外れた移住目的の不正利用を抑制する狙いがある。

鈴木法相が閣議後記者会見で明らかにした。改正法務省令を同日公布し、１６日から施行する。

新たな省令では、資本金の引き上げに加えて「１人以上の常勤職員」の雇用を必須としたほか、経験や学歴の要件も追加した。専門家による事業計画の確認も義務付け、経営実態の乏しい事業は認めない。日本語能力要件も設け、申請者か常勤職員に中上級者レベルの日本語能力を求める。

現行制度では、「資本金５００万円以上」などを満たせば最長５年滞在できるとの要件が諸外国に比べて緩く、実態の伴わない民泊経営などに悪用されているとの指摘があった。

出入国在留管理庁は１０日、６月末時点の在留外国人数が３９５万６６１９人で過去最多を更新したと公表した。日本の総人口に占める割合は３・２％となり、今年末に約４１５万人となる見通し。