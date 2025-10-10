あす11日（土）からは3連休という方が多いかもしれません。本州付近は秋雨前線の影響で、雨や曇りの所が多くなりそうです。なお、台風22号の影響で大きな被害のあった伊豆諸島は、あさって12日（日）から13日（月・祝）にかけて再び台風23号が直撃するおそれがあります。

【CGで見る】雨と風の予想（〜12日午後1時まで）

きょう関東は晴れて過ごしやすい陽気

きょう10日（金）午後は近畿から北日本で雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。関東は南部を中心に雨の可能性は低く、最高気温は東京都心で24℃と過ごしやすいでしょう。





沖縄〜九州南部あすにかけて強風や高波注意

【きょう10日（金）の各地の予想最高気温】札幌 :15℃ 釧路 :15℃青森 :19℃ 盛岡 :20℃仙台 :20℃ 新潟 :23℃長野 :23℃ 金沢 :24℃名古屋:26℃ 東京 :24℃大阪 :27℃ 岡山 :27℃広島 :28℃ 松江 :25℃高知 :30℃ 福岡 :30℃鹿児島:31℃ 那覇 :33℃

台風23号は、きょう10日（金）は沖縄・大東島地方に接近し、あす11日（土）は奄美に近づく見通しです。沖縄や奄美では最大瞬間風速30〜35メートルの暴風が予想され、海上ではしけるでしょう。あす11日（土）は九州南部でも風が強まる見通しです。

伊豆諸島再び台風直撃のおそれ

台風23号は、あす11日（土）午後にも進路を東寄りに変え、あさって12日（日）夜から13日（月・祝）午前にかけて、八丈島など伊豆諸島を再び直撃するおそれがあります。伊豆諸島ではまだ危険な暴風が吹き、線状降水帯が発生することも考えられます。伊豆諸島では大変な状況が続く中ですが、あさって12日（日）昼間までに安全の確保、そして台風23号への備えをお願いします。



【予想最大瞬間風速】

▼きょう10日（金）

九州南部・奄美 25メートル

沖縄 30メートル

▼あす11日（土）

九州南部・奄美 35メートル

沖縄 30メートル

▼あさって12日（日）

伊豆諸島 45メートル

九州南部・奄美 30メートル

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】

▼きょう10日（金）

九州南部・奄美 4メートル

沖縄 5メートル

▼あす11日（土）

九州南部・奄美 5メートル

沖縄 4メートル

▼あさって12日（日）

伊豆諸島 6メートル

九州南部・奄美 4メートル

【予想される24時間降水量（多い所）】

▼あす11日（土）正午まで

九州南部・奄美 100ミリ

沖縄 150ミリ

▼その後、あさって12日（日）正午まで

伊豆諸島 120ミリ

九州南部・奄美 150ミリ

▼その後、13日（月・祝）正午まで

伊豆諸島 200ミリ