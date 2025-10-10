TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす11日（土）からは3連休という方が多いかもしれません。本州付近は秋雨前線の影響で、雨や曇りの所が多くなりそうです。なお、台風22号の影響で大きな被害のあった伊豆諸島は、あさって12日（日）から13日（月・祝）にかけて再び台風23号が直撃するおそれがあります。

きょう関東は晴れて過ごしやすい陽気

きょう10日（金）午後は近畿から北日本で雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。関東は南部を中心に雨の可能性は低く、最高気温は東京都心で24℃と過ごしやすいでしょう。

【きょう10日（金）の各地の予想最高気温】
札幌　:15℃　釧路　:15℃
青森　:19℃　盛岡　:20℃
仙台　:20℃　新潟　:23℃
長野　:23℃　金沢　:24℃
名古屋:26℃　東京　:24℃
大阪　:27℃　岡山　:27℃
広島　:28℃　松江　:25℃
高知　:30℃　福岡　:30℃
鹿児島:31℃　那覇　:33℃

沖縄〜九州南部あすにかけて強風や高波注意

台風23号は、きょう10日（金）は沖縄・大東島地方に接近し、あす11日（土）は奄美に近づく見通しです。沖縄や奄美では最大瞬間風速30〜35メートルの暴風が予想され、海上ではしけるでしょう。あす11日（土）は九州南部でも風が強まる見通しです。

伊豆諸島再び台風直撃のおそれ

台風23号は、あす11日（土）午後にも進路を東寄りに変え、あさって12日（日）夜から13日（月・祝）午前にかけて、八丈島など伊豆諸島を再び直撃するおそれがあります。伊豆諸島ではまだ危険な暴風が吹き、線状降水帯が発生することも考えられます。伊豆諸島では大変な状況が続く中ですが、あさって12日（日）昼間までに安全の確保、そして台風23号への備えをお願いします。

【予想最大瞬間風速】
▼きょう10日（金）
九州南部・奄美　25メートル
沖縄　　　　　　30メートル
▼あす11日（土）
九州南部・奄美　35メートル
沖縄　　　　　　30メートル
▼あさって12日（日）
伊豆諸島　　　　45メートル
九州南部・奄美　30メートル

【予想される波の高さ（うねりを伴う）】
▼きょう10日（金）
九州南部・奄美　4メートル
沖縄　　　　　　5メートル
▼あす11日（土）
九州南部・奄美　5メートル
沖縄　　　　　　4メートル
▼あさって12日（日）
伊豆諸島　　　　6メートル
九州南部・奄美　4メートル

【予想される24時間降水量（多い所）】
▼あす11日（土）正午まで
九州南部・奄美　100ミリ
沖縄　　　　　　150ミリ
▼その後、あさって12日（日）正午まで
伊豆諸島　　　　120ミリ
九州南部・奄美　150ミリ
▼その後、13日（月・祝）正午まで
伊豆諸島　　　　200ミリ