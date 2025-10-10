【10日〜週末の天気】広く“雨と曇りの3連休”に 台風23号は日曜〜月曜に伊豆諸島を直撃のおそれ【風と雨の予想シミュレーション】
あす11日（土）からは3連休という方が多いかもしれません。本州付近は秋雨前線の影響で、雨や曇りの所が多くなりそうです。なお、台風22号の影響で大きな被害のあった伊豆諸島は、あさって12日（日）から13日（月・祝）にかけて再び台風23号が直撃するおそれがあります。
きょう関東は晴れて過ごしやすい陽気
きょう10日（金）午後は近畿から北日本で雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。関東は南部を中心に雨の可能性は低く、最高気温は東京都心で24℃と過ごしやすいでしょう。
札幌 :15℃ 釧路 :15℃
青森 :19℃ 盛岡 :20℃
仙台 :20℃ 新潟 :23℃
長野 :23℃ 金沢 :24℃
名古屋:26℃ 東京 :24℃
大阪 :27℃ 岡山 :27℃
広島 :28℃ 松江 :25℃
高知 :30℃ 福岡 :30℃
鹿児島:31℃ 那覇 :33℃
沖縄〜九州南部あすにかけて強風や高波注意
台風23号は、きょう10日（金）は沖縄・大東島地方に接近し、あす11日（土）は奄美に近づく見通しです。沖縄や奄美では最大瞬間風速30〜35メートルの暴風が予想され、海上ではしけるでしょう。あす11日（土）は九州南部でも風が強まる見通しです。
伊豆諸島再び台風直撃のおそれ
台風23号は、あす11日（土）午後にも進路を東寄りに変え、あさって12日（日）夜から13日（月・祝）午前にかけて、八丈島など伊豆諸島を再び直撃するおそれがあります。伊豆諸島ではまだ危険な暴風が吹き、線状降水帯が発生することも考えられます。伊豆諸島では大変な状況が続く中ですが、あさって12日（日）昼間までに安全の確保、そして台風23号への備えをお願いします。
【予想最大瞬間風速】
▼きょう10日（金）
九州南部・奄美 25メートル
沖縄 30メートル
▼あす11日（土）
九州南部・奄美 35メートル
沖縄 30メートル
▼あさって12日（日）
伊豆諸島 45メートル
九州南部・奄美 30メートル
【予想される波の高さ（うねりを伴う）】
▼きょう10日（金）
九州南部・奄美 4メートル
沖縄 5メートル
▼あす11日（土）
九州南部・奄美 5メートル
沖縄 4メートル
▼あさって12日（日）
伊豆諸島 6メートル
九州南部・奄美 4メートル
【予想される24時間降水量（多い所）】
▼あす11日（土）正午まで
九州南部・奄美 100ミリ
沖縄 150ミリ
▼その後、あさって12日（日）正午まで
伊豆諸島 120ミリ
九州南部・奄美 150ミリ
▼その後、13日（月・祝）正午まで
伊豆諸島 200ミリ