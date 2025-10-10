◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)

地区シリーズ2連敗を喫していたカブス。本拠地に戦いの場を移して戦った土壇場の3戦目に勝利すると、4戦目で完封勝利をあげ、リーグ優勝決定シリーズ進出へ逆王手をかけました。

前日の試合でも、初回にあげた4得点でのリードを守り勝利していたカブス。この日も初回から打線が猛攻を見せます。ヒットと四球でつくった2アウト1、2塁の場面、イアン・ハップ選手が3球目のストレートをとらえ、ライトへの先制3ランとしました。

以降は両投手陣の力投もあり追加点なく、迎えた6回。今季の開幕戦でメジャーデビューを果たしたルーキーのマット・ショウ選手が、低めのカットボールをうまくすくいあげ追加点となるタイムリーを放ちます。さらに7回にはカイル・タッカー選手にポストシーズン初のHRが生まれると、8回には前日に続いての一発となるマイケル・ブッシュ選手のソロHR。投手陣ではマット・ボイド投手から始まる完封リレーで快勝を収めました。

先に2勝したチームが突破となる中、2勝2敗とタイに戻したカブス。運命の最終第5戦は、日本時間12日に対するブリュワーズの本拠地となるアメリカンファミリー・フィールドで行われます。

勝利したチームが、一足先に進出を決めたドジャースとリーグ優勝決定シリーズを戦います。