10-FEET、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌「スパートシンドローマー」配信開始！MV＆新アーティスト写真も公開！
地元・京都を拠点に活動する3ピース・ロックバンド、10-FEETが、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クール オープニング主題歌「スパートシンドローマー」をリリースした。
先ほど、そのリリースを機に更新された新たなアーティスト写真が公開され、さらに同曲のMusic VideがYouTubeプレミア公開された。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、先日10月5日(日) 16時30分よりTBS系全国28局ネットにて放送が開始されたばかり。その直後には、YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」でもノンテロップOP映像が公開されているが、まもなく、音源と映像でもフルサイズを堪能できることとなる。“シングレ”で繰り広げられる彼女たちの一秒を削る闘いに並走するかのような、10-FEET流儀のミクスチャーロックの全貌がいよいよ現れることになる。
『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、週刊ヤングジャンプにて連載中で累計発行部数800万部を突破した、クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のコミカライズをテレビアニメ化、伝説の名馬・オグリキャップをモチーフとした主人公のシンデレラストーリーを描くもの。10-FEETがアニメ主題歌を担当するのは、2022年12月に公開されて大ヒットした映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」以來となる。●配信情報
10-FEET Digital Single
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌
「スパートシンドローマー」
配信中
配信リンクはこちら
https://lnk.to/10feet_ssr
●作品情報
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』
2025年10月5日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より第2クール放送開始
TBS系全国28局ネット：10月5日から毎週日曜16:30〜
BS11：10月14日から毎週火曜25:00〜
AT-X：10月8日から毎週水曜21:30〜（リピート放送 10月10日から毎週金曜9:30〜、10月14日から毎週火曜15:30〜）
配信情報
2025年10月5日(日)17時からABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信
そのほか、各種配信サイトでも順次配信開始
https://anime-cinderellagray.com/onair/
＜第2クールイントロダクション＞
週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!!
クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!
地方から現れた、常識破りの異才。
中央の強敵を次々と打ち破った、その名は「怪物」オグリキャップ。
彼女の前に立ちはだかるは、「最強」タマモクロス。
そして、海を越えた「世界」のウマ娘たち。
やがて一つの「時代」を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む――。
熱き夢“奔る”シンデレラストーリー、続けて出走!!
【スタッフ】
原作：Cygames
漫画：久住太陽
脚本：杉浦理史
漫画企画構成：伊藤隼之介（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：みうらたけひろ
シリーズ構成：金田一 士
キャラクターデザイン：福元陽介・佐々木啓悟・宮原拓也
総作画監督：福元陽介・工藤康平・高田 晃・野村雅史・崎本さゆり
副監督：清水雄大
作画アクション監修：松本顕吾
色彩設計：岡崎菜々子
美術監督：狹田 修
3DCGディレクター：神谷宣幸
撮影監督：伏原あかね
編集：三嶋章紀
音響監督：郷 文裕貴
音楽：川井憲次
アニメーションプロデューサー：近松拓也
アニメーション制作：CygamesPictures
【キャスト】
オグリキャップ：高柳知葉
ベルノライト：瀬戸桃子
北原穣（きたはらじょう）：小西克幸
六平銀次郎（むさかぎんじろう）：大塚芳忠
フジマサマーチ：伊瀬茉莉也
ノルンエース：渋谷彩乃
ルディレモーノ：大地 葉
ミニーザレディ：井澤詩織
タマモクロス：大空直美
ヤエノムテキ：日原あゆみ
サクラチヨノオー：野口瑠璃子
メジロアルダン：会沢紗弥
スーパークリーク：優木かな
ディクタストライカ：花守ゆみり
ゴールドシチー：香坂さき
シンボリルドルフ：田所あずさ
マルゼンスキー：Lynn
ミスターシービー：天海由梨奈
トニビアンカ：甲斐田裕子
オベイユアマスター：石上静香
ムーンライトルナシー：関根明良
ミシェルマイベイビー：高垣彩陽
エラズリープライド：富田美憂
第2クールオープニング主題歌
10-FEET「スパートシンドローマー」
作詞・作曲: TAKUMA
編曲: 10-FEET
発売元: UNIVERSAL MUSIC LLC. / EMI Records
＜10-FEET PROFILE＞
TAKUMA（Vo./Gt.）
NAOKI（Ba./Vo.）
KOUICHI（Dr./Cho.）
地元京都を拠点に活動。
シンプルな3ピースという形態でありながら、メロコアと言うジャンルでは既に括る事のできない音楽性は、ROCK、PUNK、HEAVY METAL、REGGAE、HIP HOP、GUITAR POP等のジャンルを10-FEET流に取り入れ、幅広い独自のものを確立している。
また、ライブハウスやフェス等、全国各地で繰り広げられる精力的なライブ活動も、その迫力満載のライブパフォーマンス、人間味溢れる深いメッセージが込められた歌詞、笑顔を誘い出すキャラクターで盛り上げまくり、常に話題を振りまいている。 エンターテイナー性溢れるその活動スタイルを徹底している。
映画「THE FIRST SLAM DUNK」エンディング主題歌『第ゼロ感』を含む9th ALBUMを2022年12月にリリースし、2023年1月から11月まで全56本（国内55本＋韓国1本）のツアーを敢行。『第ゼロ感』はバンド史上初めてストリーミング再生数2億回を超え、国内だけにとどまらず、海外でも盛り上がりを見せている。
2023年末には第74回NHK紅白歌合戦にも出演。
2024年4月には京都みやこめっせ、5月には横浜アリーナでワンマン公演を行った。
最新シングルは、2024年7月3日にリリースした、アサヒスーパードライ×3×3.EXE PREMIER応援ソングの21st Single『helm’N bass』。（カップリングにTBS系金曜ドラマ「フェルマーの料理」（2023年10月〜）主題歌『Re方程式』、「2024 ABCプロ野球」テーマソング『gg燦然』を収録）バンド結成28年を迎えた現在もピークを更新しながら、まだまだ進化中で突っ走っている。
地元京都で主催している野外フェス「京都大作戦」。
初年度となる予定だった2007年は台風の接近により中止となったが、以降夏の始まりの風物詩として根付いている。
天候トラブルや新型コロナウイルスの影響により中止となってしまった年もあるが、15年以上にわたり毎年チケットが完売するほど多くの人から愛されている。
(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会
(C) Cygames, Inc.
