152.96　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
152.70　現値
151.41　エンベロープ1%上限（10日間）
149.93　一目均衡表・転換線
149.91　10日移動平均
149.38　一目均衡表・基準線
148.91　21日移動平均
148.41　エンベロープ1%下限（10日間）
148.23　一目均衡表・雲（上限）
148.11　200日移動平均
146.93　100日移動平均
146.80　一目均衡表・雲（下限）
144.86　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ボリンジャーバンド2シグマ上限の下までドル売り円買いとなった。同ポイントが控える152.円90銭台を終値で下回るかどうかが一つのポイント。