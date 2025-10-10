テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限153円手前
152.96 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
152.70 現値
151.41 エンベロープ1%上限（10日間）
149.93 一目均衡表・転換線
149.91 10日移動平均
149.38 一目均衡表・基準線
148.91 21日移動平均
148.41 エンベロープ1%下限（10日間）
148.23 一目均衡表・雲（上限）
148.11 200日移動平均
146.93 100日移動平均
146.80 一目均衡表・雲（下限）
144.86 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ボリンジャーバンド2シグマ上限の下までドル売り円買いとなった。同ポイントが控える152.円90銭台を終値で下回るかどうかが一つのポイント。
