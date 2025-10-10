家事を分担して協力し合うのが、理想の夫婦ですよね。しかし、家事が面倒だからといってどうにかして逃げようとする卑怯なことを考える人もいるようで？ 今回は、家事を逃げようとする夫の卑怯なやり口を知って妻がお仕置きした話をご紹介いたします。

家事ができないフリをする夫

「夫に家事をやってもらおうとすると失敗の連続。最初は慣れない家事だから仕方ないと思ってたけど、だんだんその失敗に違和感を覚えるようになりました。だって夫は一人暮らし経験があるのに、お皿すらまともに洗えないなんておかしいな、と。もしかして夫は、私が家事を任せる気力が失せるくらい失敗して、わざとできないフリをしているのではないかと疑い始めました。そんなせこい考えが通用するわけないし、頭に来たので夫にブチ切れたら、わざと失敗してたことを認めましたよ。罰として1か月間は全ての家事を夫に任せることにしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 家事をやりたくないからといってわざと失敗して、できないフリをするなんて卑怯ですよね。家事から逃げようとしても、妻の目はごまかせません！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。