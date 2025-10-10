銀一株式会社は、thinkTANKphotoのカメラバッグ「フォーカスポイント」を10月17日（金）に発売する。

容量を拡張できるロールトップ構造を採用したバックパックシリーズ。容量の異なる22Lと30Lの2モデルを用意している。カラーはアスファルトブラック、グリーンウェイ、アーバンラスト、ゴールデンアワー。メイン素材には、耐久性のあるサステナブル素材を採用。

ロールトップはマグネットにより開閉でき、ロール後はバックルで固定可能。また、バックパネルとサイドパネルの2カ所から、カメラ機材室へアクセスできる。

バックパネルに通気性に優れたエアメッシュとクッションフォームを採用し、快適な背負い心地を実現したという。スーツケースなどのハンドルに通して固定するためのパススルーも備える。

ショルダーストラップには、カラビナなどを装着できるデイジーチェーンを装備。Peak Design「キャプチャー V3」のようなカメラ装着アイテムを留めるためのアタッチメントも備えている。

このほか、バックルをマグネット式としたチェストストラップを装備。別付けのウエストストラップやレインカバーが付属する。

フォーカスポイント 22L

アスファルトブラック

グリーンウェイ

アーバンラスト

ゴールデンアワー

フォーカスポイント 30L

容量：20.5-23L 外形寸法：28.6×15.2×41.9cm 機材収納部：23.5×9.5×24.1cm ノートPC収納部：22.2×1.9×34.3cm 重量：1.62kg（全オプション装着時） 価格：3万5,200円 同梱内容：インサート、三脚用ストラップ、ウエストストラップ、レインカバー

アスファルトブラック

グリーンウェイ

アーバンラスト

ゴールデンアワー

容量：25.5-31L 外形寸法：30.5×17.8×45.7cm 機材収納部：25.4×11.4×25.4cm ノートPC収納部：25.4×1.9×36.8cm 重量：1.76kg（全オプション装着時） 価格：3万8,500円 同梱内容：インサート、三脚用ストラップ、ウエストストラップ、レインカバー