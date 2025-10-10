「ビオレu 除菌シート」を無料でゲット！セブンの《1個買うと1個もらえる》に秋のおでかけに嬉しい追加きたよ〜。（10月10日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年10月10日から16日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

10月7日開始のキャンペーンはこちら。

10月9日開始のキャンペーンはこちら。

汚れをしっかり除去！しかも肌に優しい♡

対象商品は、「ビオレu ボディソープ ポンプ 」（450ml）と「ビオレu ボディソープ 詰替」（320ml）です。

どちらか1個を購入すると、「ビオレu 除菌シート アルコール 10枚 」もしくは「ビオレu 除菌シート ノンアルコール 10枚」と引き換えられる無料券がもらえます。

ビオレuのハンドシリーズ「除菌やわらかウェットシート」は、厚みがあり破れにくく、厚手部分とメッシュ部分で汗・油汚れ・身の回りのバイ菌までしっかりとふき取れます。素肌と同じ弱酸性なので敏感肌さんも安心！

引換期間は、10月17日から30日まで。

今週2回目となるお得な追加。秋のレジャーシーンに活躍すること間違いなしです。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）