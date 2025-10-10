【榎原依那 2nd写真集（仮）】 12月3日発売予定 価格：3,300円

講談社は、グラビアアイドル・榎原依那さんの2nd写真集を12月3日に発売する。価格は3,300円。

本写真集の舞台は夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、榎原さんが大自然の中で開放感あふれる姿を披露。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい魅力を発揮する。

また、彼女にとって初となるTバックランジェリーや、大胆なヌーディーショットにも挑戦するなど、過去最大露出のカットも多数収録される。

【榎原依那さんのコメント】

みなさんこんにちは！榎原依那です！この度私の2nd写真集の発売が決定しました！！

みんなのおかげで念願の20代ラスト写真集だせるよ！！！！笑 本当にいつもありがとうございます！去年には出せなかったであろう大人の色気を存分に出せた気がします！笑 キラーカットも自信あるのでぜひみなさんお楽しみにしてて欲しいのと絶対ゲットしてください！よろしくお願いします^ - ^

撮影:Takeo Dec./(講談社)