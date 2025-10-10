

上は4月15日18時頃にイタリア館の屋上から撮った大屋根リング。下は8月29日の18:10頃にその隣のベルギー館の近くから撮った大屋根リングの様子（距離にして100mほどの位置）。混雑状況の違いがよくわかる（筆者撮影）

【写真で見る】ゴールデンウィーク中、入場が一番混雑する午前9時半頃の西ゲートはガラガラだった

大阪・関西万博は上限人数の決まっていた万博だった。果たして来場者の制御はそもそも可能だったのか――。

今月13日（月）で184日間の大阪・関西万博が終了。開幕直後は悪評もあり、そこまで注目されていなかった万博がゴールデンウィーク後に高評価が広まり来場者が急増。終盤の現在は、すでに来場の予約枠がほぼ埋まっており、いつでも使えるはずのチケットを持っていても来場できない状態になっている。

今回の万博は、世界初の四方を海に囲まれた島での海上開催で交通アクセスが限られ、最初から来場できる上限が決まっているという制約があった。その中で、より多くの人が来場でき、楽しめるように、さまざまな工夫が凝らされたが、その中にはうまくいったものもあれば、うまくいかなかったものもある。

特に終盤に来たくても来られない人を大勢生み出した完全予約制のやり方には大きな疑問符がついた。今回は、大阪・関西万博で行われたさまざまなチャレンジを紹介しつつ、筆者の目線で評価してみたいと思う。

完全予約制の高いハードルが出足を鈍らせた

まずは完全予約制での開催という開催方式について考えてみたい。今回の万博は、当初からデジタル技術を駆使して混雑を平準化する目標を掲げ、あらかじめ万博会場への入場時間を9時、10時、11時、12時、17時などの候補から選んで予約する方式が取られていた。

全員がWebブラウザで個人情報を登録して万博IDを獲得し、そのうえで来場時間を予約する必要があった。この時点でITの扱いが苦手な人などに来場のハードルが高いと言われていた。実際、開幕直前のメディアでの報道の多くは複雑な来場システムを説明する内容が目立ち、行くことへのハードルを高めていた印象がある。



万博会場を訪れる前に、これだけ多くのステップがある。万博開催前には、この来場の大変さばかりが強調され、万博に行こうと思っている人たちの出ばなをくじいていた。ITが苦手な人々や、大阪をたまたま訪れていて思いつきで会場を訪れた海外からの来場者などの中には、いきなり会場に来て当日券を買う人も少なくなかった。来場者数をコントロールしようとする気持ちはわかるが、その気持ちが先行し過ぎて利用者側の視点が少し欠けていたように思える（筆者撮影）

交通輸送量の制約が大きかったのは海上開催が理由

主催者側が、来場人数をここまで厳密に制御しようとしていた背景には、今回が世界初の海上開催、つまり島の上で開催される万博だという背景がある。四方を海に囲まれた夢洲での開催のため交通輸送量の制約が大きい。このことは8月13日、停電による運転見合わせで多くの人が万博会場で夜を明かすことになった一件も証明している。

来場者が会場に乗り入れるための交通手段は原則、大阪メトロ中央線とバス、タクシーだけに限られている。

自家用車や船も来場手段として提示されているが、これらは最終的にはシャトルバスに乗り換えて西ゲートに着くことになる（実際には徒歩のルートなどもある）。

2022年に大阪府が提出した「万博 来場者輸送基本方針」では、万博によって府民の一般生活に支障が出ないように地下鉄中央線や御堂筋線の混雑率を150％以下に維持する目標なども掲げられていた。

2024年12月に日本国際博覧会来場者輸送対策協議会が提出した「大阪・関西万博 来場者輸送具体方針（アクションプラン）」の最終版では総来場者目標は2820万人で、これは開催期間で割ると1日平均15.3万人の計算になる。協議会では、できるだけバスや自家用車を利用することを期待していたようで「日来場者数が、18.6万人に達すると、万博P&R駐車場の自家用車が受け入れ限界に達し、22.7万人に達すると、団体バスも受け入れ限界に達する」、「20万人を超えたあたりから、輸送における鉄道の割合が加速度的に増加するため、それに備えた対策が必要」というシミュレーション結果を載せている。

万博の総来場者数は関係者を含めてなんとか当初の目標数を達成しそうという数だが、9月12日以降は連日平日であっても来場者が22万人超えとなっており、交通網的も逼迫した状態だった。

そう考えると開幕直後の出足の悪さがつくづくもったいない。

この出足の鈍さは、メディアやネットでの悪評に加え、来場する際、まだ万博がどんな様子かもわからない初めての来訪者にも、Webで個人情報の登録に加え、来場時間や来場方法まで事前指定を迫ったり、何度かにわたるパビリオン来場予約の抽選があったりと、判断しなければならない要素があまりにも多いWeb予約システムの問題もある。

全体がどういう流れか把握できないまま、ステップバイステップで延々に確認や判断を迫られる予約サイトの設計は、途中で諦める人をたくさん生んでいたはずだ。

だが、出足の鈍さにはもう1つ原因があったと思われる。入場方法を電車で来る人は東ゲート入場、それ以外の人は西ゲート入場と入場方法まであまりにも厳しく管理しようとしたことだ。

使い勝手の悪い「KANSAI MaaS」

電車の混雑を避けるためバス利用を促そうとしていた協会だが、万博会場に向かうバスも完全予約制で「KANSAI MaaS」という、かなり使い勝手の悪いスマートフォンアプリでの予約が必須となっており、申し込みのハードルが高かったのだ。

結局、多くの人はシンプルな電車来場を選ぶ人が多く、東ゲートが満杯でも西ゲートはガラガラという状態が長く続いた。

予約システムで、東ゲートの予約状況が満杯な様子だけ見て、来場を諦めていた人も少なからずいたはずだ。



ゴールデンウィーク中、4月30日、入場が一番混雑する午前9時半頃に撮影した西ゲートの様子。会場が混雑し始める前のゴールデンウィーク期間中とはいえ、午前中の東ゲートの入場はほぼ満杯だったが、バス来場のハードルの高さからか西ゲートはガラガラだった（筆者撮影）



よく大阪・関西万博公式アプリの使い勝手の悪さが批判に晒されるが、そこへの重要なバス移動の予約に必須のKansai MaaSのアプリの使い勝手も悪かった。現在地と目的地を入れて検索した直後の画面。この画面で「（万博）シャトルバス予約」のボタンを押すと、この路線の予約画面を出てくると思うのが普通だと思うが、このアプリでは関係ない路線も含めた対応路線のバナー一覧が出てきて、そこから乗りたいバスのバナーを手動で選び、タップして予約を行う。検索機能が意味をなしておらず、悪いデザイン（設計）のせいで、ITが利用者の手間を増やすために使われてしまっている（筆者撮影）

会期中休むことなく改善され続けた万博

このように開始当初はそれなりに問題も多かった万博だが、それらが万博の現場で運営する人たちによって絶えず改善され続けたのが今回の万博の大きな特徴の1つだろう。

チケットの販売方法から夜間入場の時間、持ち込み規制品、パビリオン予約システムの運用方法、さらに細かいところでは入退場時の誘導動線やコインロッカー利用のルールに至るまで細かな改善やルール変更が常に繰り返されていた。

例えば西ゲートが空いている問題に対しても、6月16日から電車が到着する東ゲート側から西ゲート側まで徒歩で移動するルート（約1.6km。所要約30分）が開放された。

すると、この本来は関係者しか通れなかった歩道を大屋根リングを眺めながら30分かけて徒歩移動し西ゲート入場する人が続出。それを受けて7月1日からは「東西シャトルバス」と呼ばれる東ゲートと西ゲートを結ぶシャトルバスの運用も開始している。



夏以降は、来場予約が東ゲートだけに集中している状況の解消が大きな課題だった。それまでストイックに電車来場の人は東ゲート、それ以外は西ゲートと分けていたが、まずは歩行ルートを確保、その後、シャトルバスを用意して電車で来場した場合でも西ゲートから入場できるルートを作り出した（筆者撮影）

終盤で大きな問題となった日時を指定しないでも来場できる入場チケットは、スポンサー企業が社員に無料や割引価格で提供したりといった形で使われたほか、一般向けにも発売されていた。しかし、その提供を続けるといずれ来られない人が増えるという万博終盤で発生した事態に気がついたのか、8月18日からはルールが改定され日時指定が必須となった。

同じタイミングで、期間中何度でも来場できる通期パスや夏休みの間何度でも来場できる夏パスの提供も終了した。

8月22日時点での公式発表によれば通期パスは40万4393枚、夏パスは27万7566枚販売されたということだが、来場できる人数の上限が決まった万博で、これらのパスを発行し過ぎたことが「万博に来たくても来られない人」を大勢生み出し、混雑の常態化を招いたのではないかという指摘もある。

実際にゴールデンウィーク後に万博の評判が広まると通期パスを購入する関西近郊在住者が続出。毎週のように万博会場に通い大屋根リングの景色や花火を楽しむ人も増えた。負担も大きい開催地域の人々に恩恵を与えるのはいいことではあるが、それによって限られた入場枠が埋まり、万博を見に来たくても来られない人が発生するのは本当によいことなのだろうか。

2010年に開催した上海万博は来場者7300万人で、1970年の大阪万博（6421万人）を抜き、歴代で最も来場者が多かった万博となったが通期パスを販売せず、代わりに「3回券」および「7回券」といった回数券を導入。

複数回来場したいリピーターのニーズに応えつつも、過度な来場集中を抑制した。同様に2000年のハノーファー万博も通期パスは提供せず、最長で「7日券」という複数日券を販売するにとどめていたという。

今回の万博のように来場可能人数に物理的な限界がある場合には、こうした回数券方式のほうが相性が良かったと思えてならない。特に昨今はオーバーツーリズム状態の観光地もそうだが、一度、インターネット上で話題になると極端な来場者急増が起きるので、通期パスのような寛大過ぎて来場者数の制御を難しくする制度は万博以外でも見直しが必要なのかもしれない。

通期パス購入者の中にも、この問題に気がついてもっと多くの人が来られるようにと配慮をする姿勢をソーシャルメディアで発信している人がいる一方で、一人で複数の通期パスを購入している人もいる。1枚持っていれば何度でも入場できるはずの通期パスをなんで複数枚買うのか？

実はこれにはパビリオンの予約が関係していた。

IT格差が顕著に表れた万博



入場時には必須だが、評判の悪い大阪・関西万博公式アプリ「Expo 2025 Visitors」。画面の見た目は楽しそうだが、ほとんどの情報はWebサイト上にあり、何かボタンをクリックしてもWebブラウザが起動するため、公式Webサイトへのアクセス軽減の役割を果たしておらず、情報の検索性も低い。ITに詳しい人が裏技で付け入る隙が非常に多く、それがさらなるアクセス集中などを生むこととなった（筆者撮影）

今回の万博では、万博会場への入場だけでなく、パビリオンの訪問も事前予約制としているところが多く、万博の公式のWebサイトやアプリでの事前予約が推奨されていた。

運営側も人気のパビリオンは予約が集中することは想定済みで、あらかじめ決まっている訪問可能人数の枠を何度かに分けて抽選で提供するという方式をとっていた。

具体的には来場日の3カ月前から予約が可能な2カ月前抽選、1カ月前から予約できる7日前抽選、これで予約枠が埋まらなかったパビリオンは来場3日前から空き枠予約が可能となり、さらに万博会場に入場した10分後から予約可能となる「当日予約」の枠も用意することで、できるだけ多くの人にパビリオン訪問の機会を与えようというチャンスが用意されていた。

しかし、これも理想通りに運用できたとは思えない。結局、ネットでの予約となるとITに強い人や余剰時間が多い人が有利となり、人気パビリオンでは空き枠が出ることは少なく、出たとしても予約可能になると同時にすぐに埋まってしまった。

また昨今ではルールには従っているが運営側が想定していない手段をとる人も少なくない（そうした想定外をつくための知恵もインターネット上で頻繁に議論、交換されやりやすくなっている）。

ネット操作が苦手な人は不利な予約方法

先ほど触れた一人で通期パスを複数枚購入している人たちも、まさにそうした行為の1つだ。パビリオン入場の抽選をするには万博に入場するためのチケットが必要ということは、裏を返せばチケットを複数枚持っていればその分、抽選で当たる確率を上げることができる。

万博に連日来場する予約を行い2枚または3枚のチケットで予約の取りにくい人気パビリオンの予約をし続け、抽選に当たったら、当選チケットを使って入場する、という方法で人気パビリオンを攻略する方法が編み出され実践する人が登場し始めた（万博ID1つに対して通期パスは1つしか買えないので、万博IDを変えるなどの工夫が必要）。

普通の人よりも多くのお金を支払っているのだし、いいではないかと思える部分がある一方で、何か釈然としない部分もある。

今回の万博ではオールジェンダートイレが広く導入されたほか、車いす、歩行補助器具、杖や高齢者用イヤホン（軟骨伝導集音器）、車いす用レインウェア、補助犬用レインウェアの貸し出しを行ったり、発達障がい、知的障がい、精神障がい、認知症の方などが、音や光をさえぎって落ち着きを取り戻せるカームダウン・クールダウンルームが用意されたり、日本語以外の言語を話す人向けの13言語を音声認識し翻訳表示する透明ディスプレイが活用されるなど、あらゆる人に配慮する様子がうかがえた。

当然、ネット操作が苦手な人のために会場での当日券の販売や、パビリオンの当日予約を支援する「パビリオン・イベント当日登録センター」なども設置されたが、ネット操作が得意でITに精通した人が際立って有利になる状況が度々あった。

特に競争の激しいパビリオンの予約に関しては、ITに詳しい人々が予約を有利にするための方法を次から次へと生み出していった。

例えば複数のスマートフォンで予約サイトにログインし手動で連打して予約を取ろうとしたり、URLの一部を書き換えて待機列をスキップして予約サイトにアクセスしようとしたり、予約ページを自動でリロードし予約可能になったら自動で押下するプログラムを使ったりと、ITスキルのある人たちはとにかくさまざまな方法を駆使してパビリオンの予約を行った。

それらの行為の一部は不正行為とみなされ対策が施されたがイタチごっこだった。ここに遅い時間の入場予約しか取れなかった人が、キャンセル待ちで早い入場への変更を狙うといったアクセスも重なり、予約システムは何度もダウンするシステム障害が頻発した。

デジタル技術を活用して来場者の流れを制御するはずが、逆に来場者に振り回されてそうした行為に関係ない人たちまで予約や来場のトラブルを招く事態も引き起こしていた。

今後、同様の大規模イベント向けのシステムを設計する際には、こうした利用者側によるハック行為も想定したシステム設計は避けられないが、それはただ技術力があれば作れるというものではなく、そもそも予約方法をどうするかや料金体系をどうするかなどのイベント運用のデザインとも密接にかかわってくる。

事前に利用者の視点で、どのような体験の道筋を通り、どこでどんなペイン（痛み）を感じるかといったことを大規模シミュレーションし、できるだけわかりやすいシンプルな形で整えることができる優秀なサービスデザインのデザイナーがかかわっていることが重要なのではないかと感じた。

より多くの人が満足できるようにパビリオン側も奮闘

ただすでに述べたように今回の万博は、「現場力」が大きなものをいった。多くの来場者が満足できるパビリオンの予約方法については、パビリオンの側でも試行錯誤が続いた。

イタリア館やウズベキスタン館などのように独自のスマートフォンアプリを作り、アプリ利用者向けの独自の優先レーンの予約を始めるパビリオンもあった（ちなみにイタリア館はすぐに全日程の予約が埋まった。またウズベキスタン館は個人情報漏洩問題が起こり、利用を中止した）。

だが、夏以降、多くのパビリオンに予約枠開放の流れが広まっていく。万博会場に行く前から、どのパビリオンに行くかを綿密に決断できる人はそんなに多くはない。

会場を歩き回りながら発見した面白そうなパビリオンに入ってみたいと感じ、入場できることこそが万博におけるセレンディピティ（予期せぬ出会い）の楽しさだが、すべてを予約で運用しようとすると、この楽しさがまったくなくなってしまう。

そんな声の広がりもあり、当初は完全予約制としていたパビリオンの中にも、夏以降、独自に行列を作って並んで入場できる時間帯を設けるところが出始めた。

単純に待機列を作ると早い時間に入場できた人だけが有利になってしまい、入場列も際限なく長くなってしまうこともあり、1日に何度か、決まった時間に待機入場を新たに受け付ける時間帯を設けることで平等な入場機会を作ろうとするところが増えたのだ。

この入場方式は、そうした入場方法を早くから実践していたガンダム館にちなんで「ガンダム館方式」などと呼ばれ、最終的には10館以上が同様の方式を取るようになった。

インスタレーションモードを設定した「null²」

これ以外にも独自に、少しでも多くの来場者が楽しめるための工夫をしていたパビリオンがあるが、その筆頭は落合陽一プロデュースシグネチャーパビリオンの「null²」だろう。

パビリオンが本来目指している体験は落合氏が、プロデューサーに選ばれたときから、2025年時点でのAIの能力を想定し、そこから逆算して作ったというAI時代の人類のあり方について考えさせる最先端のデジタル体験（ダイアログモード）だが、この特別な体験は1回約20分あたり30人前後しか体験できない。

そこで落合館では、そもそもパビリオンに入れない人にも楽しんでもらおうと、全面が鏡面仕上げで、しかも、その鏡面が変形し続けるという会場でも一番見応えのあるモニュメント型パビリオンを作る。

また、一人でも多くの人にパビリオンの内部を見てもらおうと、体験を省いて時間を節約、より多くの人が中を見れるようにした「インスタレーションモード」という入場枠を設定。

それでも入館したいという声に十分応えられなかったため、8月後半には立ち止まらず歩いて通り過ぎながら内部の様子を見る「ウォークスルーモード」（体験時間は1分未満）を追加。

ガンダム館方式に近い枠開放をしばしばやっては落合氏本人がパビリオンの前に立ってじゃんけんで入場者を決めてみたり、ソーシャルメディアで見つけた熱い思いを抱いている人を落合氏が個人的に招待したりと、とにかくできるだけ多くの人にチャンスが巡ってくるようにさまざまな工夫を重ねていた。

こうしたパビリオン単位で行われている工夫の多くは、主にパビリオン関連のソーシャルメディアアカウントなどで発信され、より多くの人が利用する万博公式アプリなどが、そうした情報伝播の役割を果たすことはほとんどなかった。



落合陽一シグネチャーパビリオン「null²」インスタレーションモードの様子。通常は体験「ダイアログモード」では、中央の縦型ディスプレイを囲むように30人ほどが立っており30分かかるが、より多くの人に中の様子を見せることが目的のこの「インスタレーションモード」では、体験用の空間をガラス窓の外から眺める設計で体験時間も10分と短い。とにかく多くの人に中を見せることが目的だ。これを開幕前から考えていたことに落合氏のサービスデザインの能力がうかがえる。なお、その後、中を歩いて通り過ぎる体験時間45秒のウォークスルーモードも追加。1人でも多くの人にパビリオン内を体験してもらいたいという熱意が伝わってくる（筆者撮影）

違いを生み出すのはサービスデザインの視点

最後により多くの人が来場できるパビリオンとはどういうものだったのか。まずものを言うのはパビリオンの広さだ。延べ面積約8000平米と広く展示の多い大阪ヘルスケアパビリオンは早々と9月6日に来場者400万人を達成。10月2日には500万人を達成した。

それと比べると一回り小さい5400平米ながらフランス館や、1フロア構成でさらに小さい2100平米のアラブ首長国連合（UAE館）のパビリオンも20日遅れで9月26日に来場者400万人を達成している。1日平均2万8000人が訪れ、万博に来る5人に1人がフランス館とUAE館を訪れていることになる。



「REBORN ―『人』は生まれ変われる・新たな一歩を踏み出す」をテーマに掲げる大阪ヘルスケアパビリオン。10月2日に想定の約1.7倍に当たる500万人目の来館者を迎え入れた。最初の100万人を突破するには46日かかったが、400万人突破から500万人突破まではわずか25日だった（写真：大阪ヘルスケアパビリオン）

常にどのパビリオンも行列なのに、どうしてこのような違いが生まれるのか。

「シアター型」「自由回遊型」「混合型」

万博のパビリオンには中に入ってから出るまでの体験すべての時間が決まっている「シアター型」もの（null²、いのちの未来館、住友館、パナソニック館など）もあれば、中に入ったら後は自由に自分のタイミングで回れる自由回遊型（日本館、スペイン館など）と、最初にイントロ映像があったり、コーナーごとに時間の決まったプログラムを用意している混合型がある（イタリア館やBlue Ocean Domeなど）。

自由回遊型は各々が自分のペースで回れ、混んでいるのが嫌な人やスタンプなど訪問実績作りを重視する人たちが速いペースで回ってくれるため列の進みが速い。

しかし、冒頭にイントロ映像があると、その上映時間や、一度に見られる人数によって行列の進み方が大きく変わる。列が短いからと並んだある国のパビリオンでは5分ほどのイントロ映像の部屋に案内されるのが1度に15人未満で短い列なのに進みが異様に遅かった。

自由回遊型のパビリオンの中には、説明員を置かず、展示内容についてパネルで文字を読ませる形式のものも多いが、こうした情報詰め込み型の展示は思ったほど印象に残らない。

それよりかは美しいアート作品や写真映えする展示などのほうが圧倒的に印象に残る。あとからそこに込められたメッセージがじわじわと感じられるようであればなおいいが、フランス館などはまさにそうしたことを狙った展示になっていた。

来場者に一番伝えたかったフランスの文化や日本との深い結びつきなど1つ1つの展示作品をアート作品として作り込んでおり、そこに込められたメッセージは心で感じてもらうか、どうしても情報として知りたい場合は、QRコードで背景情報を提供するという方式を取っていた。

来場者の回遊を足止めする要因になりやすい映像や動くインスタレーションなどの展示もあったが、いずれの展示も3分以内で完結するというフォーマットを作ったことで、人の流れがスムーズになっていた。フランス館の前には常に長蛇の行列ができていたが、それでも他のパビリオンと比べると圧倒的に回転がよく、それでいて多くの人が高い満足度を示していた。

体験設計のプロを巻き込むことが重要

これはフランス館に、そうした体験設計のグランドデザインができる優秀なデザイナーがいたからにほかならない。

万博全体の設計にしても、来場の体験、パビリオンの体験などをよくするうえでは、ただ「何をやるか」を決めるだけではなく、「どのように形にするか」の部分を考えられる体験設計のプロフェッショナルを巻き込むことが必須ではないかと思った。



フランス館は大阪ヘルスケアパビリオンと比べると小さいながら20日遅れで9月26日に来場者400万人を達成。アラブ首長国連合（UAE）も同日に400万人達成を祝った（筆者撮影）



例えば同じ2019年に火災にあったパリのノートルダム寺院と沖縄の首里城。それぞれの火災現場から持ってきた顔の破片を展示して、その上に表示されるアニメーションでフランス、日本両国の絆を示すアニメーションを表示。フランス館の展示は説明ではなく来館者に何かを感じてもらうことを目指したアート的な展示になっており多くの人々に強い印象を残していた（筆者撮影）

当初から万博は終盤が近づくほど来場者が増えるとは言われていたが、深刻な来場者不足が囁かれていた状態から、ここまで多くの人が殺到する状態になるまでの変化は予想が難しかったと思う。その中で、果たして本当にもっとうまい計画の立てようがあったのかを判断するのは難しい。

ただ、Web予約システムの使い勝手がともかく悪く、ITリテラシーが低い人への配慮が足りず難しさばかりが目立った点についてはもっとうまくできたのではないか。

今回の万博を失敗にしないためには、この経験を2027年の国際園芸博覧会（GREEN x EXPO 2027）などにいかにうまく活かしていくかで判断されることになると思う。

（林 信行 ： フリージャーナリスト､コンサルタント）