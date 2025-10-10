ごぼうに牛肉のうまみが加わった最強おかず「牛ごぼうのしぐれ煮」【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】
秋になると食べたくなるのが味しみしみの煮もの。とくに旬の野菜×肉の煮ものは、栄養豊富なので、ぜひ食卓に並べたい一品です。そこで、旬野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋においしくなる「ごぼう」の魅力を存分に生かした、煮ものレシピを教わってきました！
教えてくれたのは…
▷笠原将弘さん
東京・恵比寿にある、大人気の日本料理店「賛否両論」店主。雑誌『レタスクラブ』連載も大好評。「秋野菜はどれも大好き。今回は特に旬の秋野菜を使い、新米に合うおかずを考えてみました」
■牛ごぼうのしぐれ煮
ごぼうを少し大きめに切ると味わいくっきり
【材料・2〜3人分】＊1人分290kcal／塩分3.3g
・ごぼう・・・ 200g
・牛切り落とし肉 ・・・200g
・しょうが ・・・20g
■煮汁
└酒・・・1/2 カップ
└しょうゆ ・・・80ml
└みりん ・・・1/4カップ
└砂糖 ・・・大さじ2
└水 ・・・1カップ
【作り方】
1．ごぼうはたわしでよく洗って一口大の細長い乱切りにする。水から約8分、やわらかくなるまで下ゆでし、水けをきる。
2．しょうがはせん切りにし、さっと洗って水けをきる。
3．鍋に煮汁の材料を入れ、中火にかける。煮立ったら牛肉を3〜4回に分けて、しゃぶしゃぶの要領でさっと火を通していったん取り出す。
4．煮汁を煮立て、アクをしっかり除く。1 、2を加え、弱火で約15分煮る。
5．牛肉を戻し入れてさっと煮て、火を止める。そのまましばらくおいて味をなじませる。
【ごぼうのおいしいポイント】
牛肉、豚肉、とり肉など、肉全般と相性がいい。和食のイメージが色濃くあるけれど、実はバターや牛乳などにも合う。煮ても焼いても揚げてもいい万能野菜。
牛肉は煮込みすぎないのがやわらかく仕上げるコツなんですね。反対に、ごぼうは大きめに切ってじっくり煮込み、煮汁のうま味をしみこませる。こっくり味の秋の味覚をたっぷり堪能してくださいね！
レシピ考案／笠原将弘 撮影／広瀬貴子 スタイリング／池水陽子 編集協力／赤澤かおり 栄養計算／スタジオ食
文＝高梨奈々