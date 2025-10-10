トヨコーが３日ぶり反発、「ＣｏｏｌＬａｓｅｒ」が沖縄県で初めて活用◇ トヨコーが３日ぶり反発、「ＣｏｏｌＬａｓｅｒ」が沖縄県で初めて活用◇

トヨコー<341A.T>が３日ぶりに反発している。９日の取引終了後、同社が展開するレーザー光で鋼材表面のサビを除去する「ＣｏｏｌＬａｓｅｒ Ｇ１９－６０００シリーズ」について、沖縄電力<9511.T>子会社の沖電工が９月から活用を始めたと発表しており、好感した買いが入っている。



沖縄県では海風に乗って飛んでくる海水の飛沫が空気中に多く含まれており、島全体の鋼構造物が塩害による腐食に悩まされている。同製品は付着した塩分も除去しサビの再発を防ぐため、メンテナンス頻度の低減などにつながる。今回が沖縄県内で初めての活用事例に当たり、今後の同県内における利用拡大が期待されている。



出所：MINKABU PRESS