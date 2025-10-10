「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でメドレックス<4586.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



１０日の東証グロース市場でメドレックスが反落。同社は９月２５日朝方、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576.T>と共同開発してきたＭＲＸ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応として販売承認を取得したと発表。これを受け同社株は急騰した。また、６日朝方には米国アルト・ニューロサイエンス＜ANRO＞と提携し開発を進めていた統合失調症治療薬（ＰＤＥ４阻害貼付剤）「Ａｌｔｏ－１０１」に関して、米食品医薬品局（ＦＤＡ）からファスト・トラック指定を受けたと発表した。ただ、株価は９月２９日に２２５円の高値をつけた後は下げ基調となっており、上値は重い展開が続いている。



