¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤¬Thypochre¤Î¥é¥¤¥«M¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥º¡ÖSimera¡×¤ò¹ñÆâÈ¯Çä¡¡28mm F1.4¤È35mm F1.4¡¡¥Õ¥©ー¥«¥¹Áàºî¤ÇÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¥¹¥±ー¥ë¤¬ÊÑ²½
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï¡¢Thypoch¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥«M¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þ¥ì¥ó¥º2ËÜ¤ò10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Thypoch¤ÏÃæ¹ñ¿¼¥»¥ó¤ÎÅìÀµ¸÷³Ø¤¬2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥ºÀìÌç¥áー¥«ー¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡£¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï9·î¤Ë¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ÈÎÇä¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â³«ÊüFÃÍF1.4¤ÎÂç¸ý·Â¤Ç¡¢14Ëç±©º¬¤Î¹Ê¤ê¤Ë¤è¤ê¼«Á³¤Ê¥Ü¥±Ì£¤È¸÷çê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ÷Î¥·×Ï¢Æ°·¿¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢35mmÈ½¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Õ¥íー¥Æ¥£¥ó¥°Àß·×¤òºÎÍÑ¡£ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º¤ä¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢³«Êü¹Ê¤ê¤Ç¤â²èÌÌ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥·¥ãー¥×¤ËÉÁ¼Ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢»°Æü·î·¿¤Î¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Î¥Ö¤òºÎÍÑ¡£
Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëVisifocus¡ÊÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥±ー¥ë¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¥¹¥±ー¥ëÉôÊ¬¤Ë³«¤±¤é¤ì¤¿·ê¤«¤éÆâÂ¦¤Î¥Ø¥ê¥³¥¤¥É¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Ãå¿§ÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Î¥Ö¤ò²ó¤¹¤ÈÃå¿§ÉôÊ¬¤Î¸«¤¨Êý¤¬Ï¢Æ°¤·¤ÆÊÑ²½¡£»£±Æµ÷Î¥¤ä¹Ê¤ê¤Ë±þ¤¸¤¿Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤òÀÖ¤¤¥É¥Ã¥È¥Þー¥¯¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£
¹Ê¤ê¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯ÍÌµ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤âÁõÈ÷¡£¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤Î0.7m¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤ï¤º¤«¤ÊÄñ¹³¤òÀß¤±¡¢¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤«¤éEVF¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Êµ÷Î¥¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¡£
¶ÀÅû¤Ï¶âÂ°À½¡£¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ðー¡£
Simera 28mm f/1.4 ASPH. Type II
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥·¥ë¥Ðー
¥ì¥ó¥º¹½À®¿ÞÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¡§¥é¥¤¥«M ÂÐ±þ»£Áü¥µ¥¤¥º¡§35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º ¥ì¥ó¥º¹½À®¡§7·²11Ëç¡ÊÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º1Ëç¡¢ED¥ì¥ó¥º1Ëç¡¢¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º3Ëç¡Ë ¥Õ¥©ー¥«¥¹¡§MF¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ë
¢¨µ÷Î¥·×Ï¢Æ°·¿ ¹Ê¤ê¡§F1.4-F16 ¹Ê¤ê±©º¬¡§14Ëç ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§0.4m ¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¡§49mm ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó¦µ59¡ß56mm¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉô¡¦ÆÍµ¯Éô½ü¤¯¡Ë ¼ÁÎÌ¡§Ìó326g ÉÕÂ°ÉÊ¡§Á°¸å¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥ì¥ó¥º¥Õー¥É ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§12Ëü4,000±ß
Simera 35mm f/1.4 ASPH. Type II
¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥·¥ë¥Ðー
¥ì¥ó¥º¹½À®¿ÞÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¡§¥é¥¤¥«M ÂÐ±þ»£Áü²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§35mm¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º ¥ì¥ó¥º¹½À®¡§5·²9Ëç¡ÊÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º1Ëç¡¢¹â¶þÀÞ¥ì¥ó¥º3Ëç¡Ë ¥Õ¥©ー¥«¥¹¡§MF¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ë
¢¨µ÷Î¥·×Ï¢Æ°·¿ ¹Ê¤ê¡§F1.4-F16 ¹Ê¤ê±©º¬¡§14Ëç ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§0.45m ¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¡§49mm ³°·ÁÀ£Ë¡¡§Ìó¦µ56¡ß51mm¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥ÈÉô¡¦ÆÍµ¯Éô½ü¤¯¡Ë ¼ÁÎÌ¡§Ìó280g ÉÕÂ°ÉÊ¡§Á°¸å¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥ì¥ó¥º¥Õー¥É