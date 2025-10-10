「クラブでは厳しいスタートを切っているが…」今季“ノーゴール”のアストン・ビラMFが代表で記念すべき初得点！ 現地メディアも称賛「トゥヘル監督のもとでは輝いている」
現地10月９日、国際親善試合でイングランド代表とウェールズ代表が対戦した。
今月１月からトーマス・トゥヘル監督が指揮を執るイングランドは、北中米ワールドカップの欧州予選でここまで５戦全勝、13得点・無失点と他を寄せ付けない強さを発揮し、グループKで首位を快走中。14日に同予選でラトビア代表と試合を控えており、その５日前にウェールズとのテストマッチに臨んだ。
この試合でもスリーライオンズは実力を見せ、20分までに３得点を奪い、無失点で勝利。そのなかで高い評価を得たのが、開始３分に先制点を挙げたモーガン・ロジャーズだ。
アストン・ビラに所属する23歳MFは、昨季の公式戦で14得点・16アシストを記録。イングランドプロサッカー選手協会（PFA）の最優秀ヤングプレーヤー賞に輝くなど大ブレイクした。
ただ、今季はここまで10試合でノーゴールと苦しいシーズンを送っているが、期待の逸材はウェールズ戦で記念すべき代表初ゴールをマーク。英メディア『The Athletic』は以下のように称えている。
「彼は今季、クラブでは厳しいスタートを切っているが、トゥヘル監督のもと、イングランド代表では輝いている。彼の初ゴールは早い段階でチームにリードをもたらし、ウェールズ撃破にひと役買った」
ようやく自身に“結果”が生まれたロジャーズ。この代表での勢いをクラブでも発揮できるか。ラトビア戦での活躍にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【日本代表のパラグアイ戦スタメン予想】三笘＆久保を欠く緊急事態。両WBは“町田コンビ”を起用か。１トップは８戦８発の上田ではなく…
今月１月からトーマス・トゥヘル監督が指揮を執るイングランドは、北中米ワールドカップの欧州予選でここまで５戦全勝、13得点・無失点と他を寄せ付けない強さを発揮し、グループKで首位を快走中。14日に同予選でラトビア代表と試合を控えており、その５日前にウェールズとのテストマッチに臨んだ。
この試合でもスリーライオンズは実力を見せ、20分までに３得点を奪い、無失点で勝利。そのなかで高い評価を得たのが、開始３分に先制点を挙げたモーガン・ロジャーズだ。
ただ、今季はここまで10試合でノーゴールと苦しいシーズンを送っているが、期待の逸材はウェールズ戦で記念すべき代表初ゴールをマーク。英メディア『The Athletic』は以下のように称えている。
「彼は今季、クラブでは厳しいスタートを切っているが、トゥヘル監督のもと、イングランド代表では輝いている。彼の初ゴールは早い段階でチームにリードをもたらし、ウェールズ撃破にひと役買った」
ようやく自身に“結果”が生まれたロジャーズ。この代表での勢いをクラブでも発揮できるか。ラトビア戦での活躍にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
記事：【日本代表のパラグアイ戦スタメン予想】三笘＆久保を欠く緊急事態。両WBは“町田コンビ”を起用か。１トップは８戦８発の上田ではなく…