ジュンテン、上期経常は一転1％増益で上振れ着地・通期計画を超過

ジュンテンドー <9835> [東証Ｓ] が10月10日後場(13:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比1.1％増の8.5億円となり、従来の16.8％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の4億円に対する進捗率が212.5％とすでに上回り、さらに5年平均の126.3％も超えた。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益は4.5億円の赤字(前年同期は3.8億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の経常利益は前年同期比7.1％増の3.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.2％→3.5％に改善した。



株探ニュース

