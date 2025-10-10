13時の日経平均は495円安の4万8085円、アドテストが114.48円押し下げ 13時の日経平均は495円安の4万8085円、アドテストが114.48円押し下げ

10日13時現在の日経平均株価は前日比495.01円（-1.02％）安の4万8085.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は145、値下がりは1445、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は114.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が109.09円、東エレク <8035>が53.03円、ＴＤＫ <6762>が39.9円、ソニーＧ <6758>が29.97円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を252.93円押し上げている。次いでファナック <6954>が13.64円、良品計画 <7453>が7.64円、テルモ <4543>が3.64円、ベイカレント <6532>が2.49円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は小売の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、石油・石炭、鉱業、鉄鋼、銀行、金属製品と並ぶ。



※13時0分5秒時点



株探ニュース

