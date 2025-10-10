JO1の川尻蓮と與那城奨、なにわ男子の大橋和也が、一緒に謎解きゲームを楽しんだプライベートショットを公開した。

【写真】事務所の垣根を越えて並ぶ“謎解きブラザーズ”JO1川尻蓮＆與那城奨と大橋和也（なにわ男子）【動画】大橋と川尻のコラボダンス

■なにわ男子大橋和也が“謎解きブラザーズ”と命名した、JO1川尻蓮＆與那城奨とのプライベートショット

JO1のXで川尻が公開した写真では、招き猫のようなキャラクターを抱いた川尻を大橋と與那城が囲んでピース。謎解きゲームの会場を背ににっこりと笑顔を浮かべ、キャプションには「3人で遊んだ！！謎解きしてきたよ」と書かれている。

なおこの写真を、大橋も本日10月10日に出演した『めざましテレビ』（フジテレビ系）で公開。川尻とはもともと仲が良かったが、與那城とプライベートで会ったのは初めてで、ゲーム後はごはんに行ったと明かしていた。さらに大橋は「みんな顔がいい！目の保養」「違う事務所の子たちといると、すごく自分に向上心が芽生える」としみじみ話し、3人のトリオ名を「謎解きブラザーズ」と名付けた。

SNSでは「涙が出るほど嬉しい」「驚きのスリーショット」「事務所関係なく交流があるって最高」「安心天才アイドルの3人」「これからもいい関係が続きますように」「貴重なお写真をありがとう」と反響が集まっている。

■なにわ男子の「コイスルヒカリ」を踊る大橋和也とJO1川尻蓮

以前から仲良しの大橋と川尻。1年前には、なにわ男子の「コイスルヒカリ」をふたりでかわいく踊る動画も公開されていた。