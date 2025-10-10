TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、Instagramを更新。鎖骨がセクシーなオフショットを公開した。

【写真】TOMORROW X TOGETHERヨンジュン、彫刻のような鎖骨のライン披露①② / 他、パリでの写真③④⑤

■TXTヨンジュン、グレーのセットアップから大胆にデコルテを見せる

現地時間10月6日にフランス・パリで行われたMIU MIU（ミュウミュウ）の2026年春夏コレクションショーに出席するため、フランス・パリに滞在していたヨンジュン。Instagramでは滞在中のオフショットを多数公開している。

最新ショットでは、ヨンジュンが美しい鎖骨のラインを披露。5枚目では画面を8分割して連写し、次第に顔を左に傾けていく。レンズはヨンジュンの右肩にフォーカスし、きめ細やかな肌と、線の美しい鎖骨のラインをしっかりと捉えた。

この他にもインスタント写真のようなレトロな質感の写真も多数公開。グレーのセットアップをまとい、ハンドバッグには自身のキャラクターであるキツネの「HWANG CHOON」のマスコットをキュートにぶらさげた。

また別の投稿の4枚目でも、ジャケットを少しはだけさせて左肩をチラ見せ。妖艶な美しさをまといながら、鏡越しにセルフィーを撮影した。

SNSでは「美しい鎖骨！」「鎖骨がきれい過ぎる」「長い首、首筋、鎖骨…」「デコルテラインの美しさを見せつけてくれてありがたい」「心臓に悪い…」「鎖骨連写やばーー！」「ヨンジュンの骨大好きすぎる」「とにかく美」「ファンチュン付けてるの可愛い！」「ショーに参加したファンチュン激アツ」と反響を集めている。

■TXTヨンジュン、パリでの様子を多数公開！