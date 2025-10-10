Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、1秒で脱着＆片手操作が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「magsafe対応 車載ホルダー 」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 車載ホルダー magsafe式 エアコン吹き出し口 マグネット 超強磁力 magsafeホルダー 片手操作可能 車 スマホホルダー マグセーフ 車 携帯ホルダー 横型縦型吹き出し口対応 取り付け簡単 4.3-7.6インチ対応 iPhone 16/15/14/13/12など対応 メタルリング付き 1,348円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

超強力磁石でしっかり固定できる車載ホルダーが25％オフとお買い得！

UGREENの「magsafe対応 車載ホルダー 」は、1秒で脱着＆片手操作可能なエアコン吹き出し口取り付け型のマグネット式車載ホルダーです。

アルミ合金と高品質なテフロン樹脂を組み合わせた構造で、吹き出し口に接する部分にはシリコンパッドが備えられており、エアコンのフィンを傷付けにくい設計となっています。

アップデートした23N磁石を採用し、普通の商品に比べて磁力が30倍にアップ。最大吸引力は2.5kgで運転中にスマホが落ちる心配もありません。

幅広い吹き出し口＆スマホ互換性が◎

クリップでフィンを挟んで装着する商品と違い、爪で引っ掛けダイヤル式ネジで締め付けるタイプなので、幅広い吹き出し口に装着できます。

iPhone 16/15/14/13/12シリーズと公式magsafeケース、メタルリング/マグネットリングを付けたスマホケースは直接使用可能です。

iPhone 11/X/SE/Xperia/Galaxy/Huawei/Google Pixelなど4.3-7.6インチスマホは、付属品のメタルリングを貼れば使用できますよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

