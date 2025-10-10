「お顔似てるにゃ〜」高島礼子、自宅で愛猫とくつろぐオフショットが話題 「目が大きい猫ちゃん」「めっっっちゃカワイイ」「美人さん」と反響続々
俳優の高島礼子（61）が9日、自身のインスタグラムを更新。「久々に我が家の猫ちゃんと」と書き出し、自宅で愛猫とくつろぐオフショットを公開した。
【写真】「お顔似てるにゃ〜」「めっっっちゃカワイイ」自宅で愛猫たちとくつろぐ高島礼子
「#猫との時間 #我が家の猫 #猫のいる暮らし」のハッシュタグも記し、2匹の猫と寄り添う姿を写した写真を3枚アップ。リラックスムード全開で、「癒されてます」と伝えた。
コメント欄には「幸せ感じる瞬間ですよね〜」「めっっっちゃカワイイ」「に、に、似てる!!!礼子さんに なんと高貴なお顔だちのねこちゃんですの」「目が大きい猫ちゃん」「お顔似てるにゃ〜」「2枚目そっくりですね」「お二人とも美人さんです」「とても愛嬌たっぷりの猫ちゃんたちですね」「コッチまで和み癒されます」「私も猫になりたい」などの声が寄せられている。
