ゴルフ・ドゥ、今期配当を実質増額修正

ゴルフ・ドゥ <3032> [名証Ｎ] が10月10日後場(13:00)に配当修正を発表。10月31日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の5円→3円(株式分割前換算では6円)に修正した。年間配当は実質20.0％の増額となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題と位置付け、利益配分につきましては、事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。2026年3月期の期末配当につきましては、業績、財務状況および経営環境を勘案するとともに、本株式分割に伴って2025年5月13日に公表いたしました配当予想を修正して3円とさせていただきます。なお、株式分割前換算では6円となりますので、実質的に増配となります。

