『爆球連発!!スーパービーダマン』令和に復活 漫画再編集＆あかボンバーマンビーダマンのセットで登場
漫画『爆球連発!!スーパービーダマン』が、全15巻のコミックスを3冊の愛蔵版にまとめ、玩具スーパービーダマンあかボンバーマンも付いたセット『爆球連発!!スーパービーダマン ビー魂BOX』が、完全予約限定で来年5月下旬に発売されることが決定した。あす11日よりタカラトミーモール限定で予約開始する。価格は1万9250円。
【画像】めっちゃ懐かしい！復活した『爆球連発!!スーパービーダマン』漫画＆玩具
漫画原作の今賀俊はXで「今回関係各者様がもの凄く頑張って下さって、不可能と思っていた漫画とスーパービーダマンの完全復活がなし得ました。心から感謝いたします。コレを逃すとオリジナルモデルに触れるチャンスはもうあるかどうか分かりません。まさに愛蔵していただけると嬉しいです」と喜んでいる。
平成7年から平成13年（1995年ー2001年）月刊コロコロコミックで連載された「爆球連発！！スーパービーダマン」。主人公・戸坂 玉悟（とさか たまご）の初代マシン「あかボンバーマンビーダマン」が、「T-SPARAK」と「コロコロコミック（小学館）」との神コラボで奇跡の復活。『「爆球連発!!スーパービーダマン」ビー魂BOX』として完全予約限定発売となる。
限定ビー魂BOXは、まんが「爆球連発！！スーパービーダマン」全15巻のコミックスを、３冊に再編集した豪華愛蔵版と「スーパービーダマンあかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット」を組み合わせた、今回だけの特別アイテム。
主人公・玉悟の初代愛機「あかボンバーマンビーダマン」は、時を越えて令和の新設計で完全復活。OSギアのみならず、ロングバレル、マガジンサイトを同梱するスペシャルセットは、このBOXでしか手に入らない限定カラーで登場。全国のビーダーはもちろんのこと、これを機会に触れる子どもたちも盛り上がること間違いなし。
内容
【まんが愛蔵版 全3巻ケース入りセット】
B6版 / 各巻コミックス5巻分収録 / 光り輝く新デザイン特製カバー＆ケース
【スーパービーダマン あかボンバーマン・ビー魂スペシャルセット】
あかボンバーマン・OSギア・マガジンサイト2・ロングバレル2・ビーダマ11個入り（LEGACYSOUL 他のOSビーダマンとの互換性有り）
