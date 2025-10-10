Image: Raymond Wong - Gizmodo US

AI端末は苦戦中である。これは間違いないです。

Humane（ファーウェイ）のAI Pinはすでにディスコンで過去のものとなり、会社自体はHPが買収。そのライバル的存在のRabbitは、AI端末R1にソフトウェアアプデをかけつつ生き延びていますが、特にコメントしたい要素もなし。

OpenAIのサム・アルトマン氏とデザイン界の重鎮であるジョナサン・アイヴ氏がタッグを組んだ次世代AI端末も、その開発に苦戦を強いられ、暗雲が立ちこめているといいます。

ジョナサン・アイヴ × サム・アルトマンのAI端末、現時点で完璧なのは構想のみ

AIという大狂騒が起きるなか、AI端末というハードにはまだ成功の兆しは見えてきません。とはいえ、現段階で希望の光となる存在が1つあります。

それはスマートグラス。そしてスマートグラスに当たるスポットライトの中心にいるのがMeta（メタ）。Ray-Banという圧倒的ブランド力を持ったコラボグラスのおかげでしょう。

スマートグラスをRarbbitのR1やHumane AI Pinと同ジャンルとするのは乱暴だという意見もあるでしょう。確かに、現在の、特にMeta Ray-Ban初代スマートグラスは、AIよりもオーディオ機器としての印象が強かったです。

ですが、AIを利用した機能も多くあります。また、今秋発表されたMeta Ray-Banの新モデルの1つはついにディスプレイを搭載し、視覚的にも使えるようになります。

Metaのスマートグラスは何ができる？

Meta Ray-Banスマートグラスのことをよく知らないという人に、簡単すぎるほど簡単に説明すると、「Hey Meta」の発動ワードであれこれしてくれるサングラスです。

メガネに搭載された音声アシスタントに、音楽をかけてもらったり、写真や動画を撮ってもらったり、WhatsAppやInstagramアプリ経由で電話かけてもらったりできます。もちろん従来のアシスタントのように、お天気や予定のチェックもできます。

音関連の機能に加え、今までのスマートスピーカーのデジタルアシスタントができなかったことを可能にするのが視覚的機能。これはメガネに搭載されたカメラとマイクが可能にします。

例えば文字やスピーチを翻訳したり、ユーザーが見ている絵画やプロダクトの説明文を提供したりなど。アクセシビリティという視点からも幅広い利用が期待できます。

スマートグラスはAI端末と何が違うのか？

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

スマートグラスをAI端末として分類するとき、酷評されたHumane AI PinやRarbbit R1とMetaスマートグラスは何が違うのでしょう？

最大の差は、実際に売れていること。それも実際に使ってみたいと思って、多くの人が買っていることにあるでしょう。2023年のリリース以来、Metaスマートグラスの販売台数は200万台。

iPhoneのような空前絶後の大ヒットとはいかないまでも、新プロダクトとしては成功と呼べるスタートです。Humane AI Pinの販売台数が1万台だったことと比較しても、興味を持っている人の数がそもそも違うことは明らかです。

「AI狙い」ではないかもしれない

スマートグラスをAI端末ジャンルに分けておいてなんですが、正直、購入している人たち全員がAI機能を求めているかはまた別の話。ただ、それ目的で購入していない＝使わない、ということでもありません。

例えばGoogle（グーグル）は、Pixel端末にバッチバチギッチギチガッチガチにGemini AIを搭載し、オレはコイツで生きていく！といわんばかりではありますが、消費者の温度は低め。

機能の認知度も高いとはいえないでしょう。一般ユーザーが求めるのはAI機能よりもバッテリー持ちであり、AI機能が購買意欲に直接的に（現時点では）結びついていないという指摘もあります。また、スマホでのAIは、そもそもスマホをポケットやバッグから取り出して使うので、直感的な操作よりも面倒くささが（現時点では）上回る気もします。

スマートグラスは、少なくともこのAI発動までの面倒くささは回避できているのではないでしょうか。だって、もうかけてるんだもん。

ツルのタッチ操作や音声操作が最初から主となるので、AIとのコミュニケーションがよりスムーズだといえます。また、ユーザーが見ている方向をいつも一緒に見ているというのもメリット。

どこまで使えるか

スマートグラスというハードがAI向けであることは確かですが、現時点の話をするとまだまだその使い勝手は初期段階。Meta Ray-Banの初代・第2世代で使えるAIコマンドの動きには波があります。

例えばビーチでサメの歯探しをしていたとき、それっぽいやつを見つけてMeta Ray-Banスマートグラス＝Meta AIに聞いたことがあります。

すると「それはサメの歯です」と答えたものの、他に拾っていた絶対サメの歯ではない貝殻も「それもサメの歯です」と答えたので、一気に信用できなくなりました…。専門的知識が必要な質問だったかもしれません。しかし、だからこそAIに聞きたいことであり、AIの脳が生きるタイミングだったのにな。

とはいえ、ここで着目したいのは、Meta Ray-Banユーザーの僕がすぐ「Meta AIに聞いてみよう」と思い、実行したことです。日常でスムーズに実際使うというのが普及に必要な要素であり、Humane AI PinやR1にはないものなのです（そもそも持ち歩いてないし）。AI端末で何ができるのかを多くの人に知ってもらうのが、新プロダクトとしてまずは大きなハードルとなります。

Meta AIがもっと賢く、使いやすくなるまでもうちょっと時間はかかりそう。でも、その時間で、知ってもらうハードルをより自然に超えていけるのではと考えています。なぜか？ それはAI機能ありなし以前に、スマートグラスを手に取っている人がいるからです。