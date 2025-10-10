大河ドラマ『どうする家康』など出演の猫背椿、体調不良で出演予定の舞台降板
俳優の猫背椿（52）が所属する大人計画が10日、公式サイトにて、猫背が体調不良により、出演予定の舞台を降板すると発表した。
発表で「『クワイエットルームにようこそThe Musical』降板のお知らせ」と題し、「『クワイエットルームにようこそThe Musical』に出演を予定しておりました猫背椿が、体調不良の為、降板させて頂くこととなりました」と報告。「出演を楽しみにして頂いていたお客様、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
同舞台を手掛ける東急文化村も、公式サイトで発表。「本変更に伴うチケット払い戻し等の対応はございません。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
猫背は1972年10月17日生まれ。1992年、舞台『冬の皮』より大人計画に参加。舞台のみならず、映画、ドラマなどで幅広く活動している。ドラマ『恋ノチカラ』では主人公の親友・須田真季役を演じ、注目を浴びる。以降、その親しみやすいキャラクターから、『タイガー＆ドラゴン』や『最高のおもてなし』、『監獄のお姫さま』、『刑事ゼロ』など、数多くのドラマで陽気で憎めない役柄を好演。また、『イアリー 見えない顔』では、主人公の不気味な隣人・田之倉久子を演じるなど、幅広い役柄を演じ分けている。大河ドラマ『西郷どん』（18年）で歌橋役、『どうする家康』（23年）で登与役を演じた。
