¼Æºé¥³¥¦¡¢¼«¿È¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹ºÇ¿·LOOK BOOK¸ø³«¡¡¡ÖMES VACANCES¡×25AW¿·ºî
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼Æºé¥³¥¦¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMES VACANCES¡Ê¥ß¥ô¥¡¥³¥ó¥¹¡Ë¡×¡Ê¥ì¥È¥í¥ï¥°¥é¡¼¥¹¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê25AW¡Ë¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤ç¤¦10ÆüÀµ¸á¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼Æºé¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëLOOK BOOKÂè8ÃÆ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥ß¥ô¥¡¥³¥ó¥¹¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î25AW¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈAsymetrie¡Ê¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥«¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤äÈóÂÐ¾Î¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿·ºî¥é¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡LOOK BOOKÂè8ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¼Æºé¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¡£¼«Á³¸÷¤òÀ¸¤«¤·¤¿½À¤é¤«¤Ê¥È¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÁÇºà´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
