益若つばさ、彩り鮮やか“豪華”な手料理を披露「凄〜い！」「パーティーやん」 鈴木奈々が公開
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルでタレントの益若つばさ（39）の“手料理”を公開し、彩り豊かで豪華な料理の数々が話題を呼んでいる。
【写真】「凄〜い！」鈴木奈々が公開した益若つばさの“豪華”手料理
鈴木は「昨日は仕事おわりに益若つばさちゃん家に遊びに行きました」と明かし、テーブルいっぱいに並べられた料理の写真をアップ。「手巻き寿司を食べました」と新鮮な刺身が美しく盛り付けられた大皿をはじめ、タコス風の肉料理、サラダ、玉子焼きやまつたけなどがずらりと並び、まるでパーティーのような華やかさの食卓ショットを披露した。
「つばさちゃんの手料理が毎回本当に美味しくて感動してます！つばさちゃんが作った冬瓜の煮物がすごく美味しかったです！ 」と益若の料理の腕前を絶賛し、「今日スーパーで冬瓜買ってきたから明日真似して作ってみます ごちそうさまでした」とつづった。
コメント欄には、「凄〜い！」「パーティーやん」「めちゃくちゃ見た目が綺麗」「お店ですか??って思うほどクオリティが高すぎます」「豪華だね 美味しそう」「素敵なお友達」といった声が多数寄せられている。
【写真】「凄〜い！」鈴木奈々が公開した益若つばさの“豪華”手料理
鈴木は「昨日は仕事おわりに益若つばさちゃん家に遊びに行きました」と明かし、テーブルいっぱいに並べられた料理の写真をアップ。「手巻き寿司を食べました」と新鮮な刺身が美しく盛り付けられた大皿をはじめ、タコス風の肉料理、サラダ、玉子焼きやまつたけなどがずらりと並び、まるでパーティーのような華やかさの食卓ショットを披露した。
コメント欄には、「凄〜い！」「パーティーやん」「めちゃくちゃ見た目が綺麗」「お店ですか??って思うほどクオリティが高すぎます」「豪華だね 美味しそう」「素敵なお友達」といった声が多数寄せられている。