カリスマトレーナーAYA、美脚際立つショートパンツでディズニーランドへ「スタイルいい」「理想的なシルエット」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】カリスマトレーナーのAYAが10月9日、自身のInstagramを更新。ハロウィンシーズンの東京ディズニーランドを訪ねた様子を公開した。
【写真】カリスマトレーナーAYA、驚異的美スタイル目立つディズニーショット
AYAは「昨日は久々にディズニーへ」とコメントし、シンデレラ城を背景にした写真を公開。美しく引き締まった足が際立つ、デニムのショートパンツ姿を披露した。また「ヘアはお決まりのミニーヘアで」とつづり、ツインのお団子ヘアの片方に赤いリボンを付けた姿をも披露している。
この投稿に「スタイルいい」「理想的なシルエット」「脚線美かっこいい」「見てるだけで気分が上がる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆AYA、引き締まった脚線美披露
◆AYAの投稿に反響
