辻希美「子育ての正解は見つかっていません」5人目迎えるまでの日々綴った新書刊行決定 家族とのマタニティカットも【杉浦家、7人生活スタートです。】
【モデルプレス＝2025/10/10】タレントの辻希美が、5人目を迎えた「辻ちゃんのすごすぎる日々」を綴った最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）を11月7日に発売決定。あわせて、11月8日にトークイベントが開催されることも発表された。
【写真】辻希美、家族とのスペシャルマタニティフォト
「子育てをしていると楽しいことばかりではありませんよね。不安になったり、怒ったり、泣いたり…悩みは尽きません。完璧な母になれるとは思っていないけれど、それにしてもうまくいかないことばかり。5人の母になっても子育ての正解は見つかっていません」（本書「はじめに」より）。本書には、辻の妊娠中のスペシャルマタニティカット掲載のほか、夫・杉浦太陽と、子どもたちから辻へのメッセージ、長女・希空による杉浦家のおやつレシピなどが公開される。
また、発売を記念し、11月8日都内にて、辻が登壇するトークイベントの開催が決定。講談社のオンラインショップから書籍を購入した人から、抽選で100人限定でトークイベントに招待される。辻による子育てや家族についての話に加え、参加者からの質問に辻が答えるQ＆Aタイムも予定されている。（modelpress編集部）
・5人目を迎えるまでの日々
・「子育てってやっぱり最高です！」
・「夫とは仲良し。でも“ラブラブ”かというと……」
・夫＆子どもたち4人が語る「杉浦希美」
・杉浦家のルームツアー＆辻ちゃん24時間
・長女・希空の「家族のためのおやつレシピ」ほか
1987年6月17日生まれ。2000年、モーニング娘。の第4期メンバーとして選ばれデビュー。2004年に同グループを卒業後、ユニット活動を経てソロとして活躍。2007年に結婚、出産。現在は5人の子の母として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロやインスタグラムを日々更新中。YouTube「辻ちゃんネル」では、等身大のリアルな姿が共感を呼んでいる。2025年8月8日に第5子が誕生。
