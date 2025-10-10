水嶋ヒロ、娘との2ショット公開 ほっこりエピソードも披露「今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ」
【モデルプレス＝2025/10/10】俳優の水嶋ヒロが10月9日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し反響が寄せられている。
【写真】水嶋ヒロ「絢香と10センチしか違わない」娘との2ショット
水嶋は「娘が急に『パパ、ちょっと相談があるんだけど…』って言うから、つい身構えたけど、すごく可愛い内容でホッとした」と娘とのエピソードを披露。「ほんと成長が早い」と横並びの席に座った娘と語らっている2ショットを投稿した。「最近は俺と同じくらい食べる」「今はもう絢香と10センチしか違わないんだよ」と、娘が妻で歌手の絢香と同じ位の身長になったとコメントし、成長を喜ぶ父としての一面を覗かせた。
この投稿には「かっこいい」「理想の親子」「頼りがいのある感じがいい」「優しい眼差しがステキ」などのコメントが寄せられている。
水嶋は歌手の絢香と2009年2月22日に結婚。2015年6月に長女、2019年10月に次女が誕生した。（modelpress編集部）
