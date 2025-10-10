お願い！ 在庫残ってて、、！【Can★Do】ハシゴしてでも欲しい！「新作アイテム」

キャラクターグッズのブームが加速して、推し活というワードもすっかり定着したこの頃。トレンドの波に乗って注目されているのが、キュートなキャラクターをさりげなく取り入れたファッション小物です。なかでも【Can★Do（キャンドゥ）】に登場した「チップ&デール」のアイテムは、ハシゴしてでも欲しくなるような愛らしいラインナップが充実！ 今回は気になる新作アイテムをピックアップしてご紹介します。

ふわふわ素材で季節感たっぷり

【Can★Do】「ファーマルシェバッグ」\880（税込）

ふわふわなファー風素材が、持つだけでシーズンムードを加速させてくれるマルシェバッグ。フロント部分のチップ & デールのタグが可愛らしく、癒しの存在になってくれそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「肌触りの良いフェイクファーで、約5cm幅の持ち手が手や腕に優しくフィットします」とのこと。華やかな見た目でありながら、\880（税込）と手に取りやすい価格も魅力の一つです。

3つのモチーフ付きキーホルダー

【Can★Do】「アクリルキーホルダー」\330（税込）

異なるアクリルモチーフが3つ連なった、存在感のあるキーホルダー。窓から覗くようなチップ & デールのイラストが目を引きます。きのこのチャームやブラウン系の配色も秋らしさを演出するポイントに。ワイヤーキーホルダーなので、鍵やポーチにつけるのにもおすすめです。

Writer：Anne.M