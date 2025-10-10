地区シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦に臨んだ。1-1の同点の8回には、佐々木朗希投手が登板。リリーフとしては初のイニングまたぎで、3イニング走者をひとりも出さず完璧に抑えた。チームは延長11回に敵投手の悪送球により2-1のサヨナラ勝ち。リーグ優勝決定シリーズへの進出を決めた。試合後、フレディ・フリーマン内野手は圧巻の投球を称賛していた。

佐々木は8回、先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取った。続く9回もマウンドに上がり、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを空振り三振、ケプラーを三ゴロに封じた。延長に入った10回も三者凡退。打者9人を一人も塁に出さず、2奪三振。完璧な投球だった。最速は8回、ボームに投げた時速100.7マイル（約162キロ）。本拠地を熱狂させた。

米スポーツメディア「ブリーチャー・レポート」の野球専門Xは試合後、フリーマンのインタビュー映像を公開。佐々木について「ロウキ・ササキ、彼に花束を贈らないとね」と自ら切り出した。レポーターから「MVPなんじゃない？」と問われると、このように答えた。

「オーマイガッシュ！ 彼は信じられないほど素晴らしかった。最近1イニングしか投げていなかった中で、圧倒的な3イニングを投げた。あれは大きかったね」

リーグ優勝決定シリーズは13日（日本時間14日）に開幕する。



（THE ANSWER編集部）