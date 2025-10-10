はなまる（香川県高松市）の讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」が、「背徳の味」をテーマとした新商品「味噌（みそ）バター」「豚肉味噌バター」「ホタテ味噌バター」を期間限定で発売中です。

「味噌バター」シリーズ3種類は、いりこと昆布の奥深いかけだしに豚白湯を重ね、こだわりの赤味噌と白味噌をブレンドしたスープが特徴。スープには、ショウガやニンニク、トウバンジャンをアクセントに加え、豚脂で仕上げています。濃厚な味わいにシャキシャキのキャベツとコーンの優しい甘みも楽しめる1杯になっています。

「味噌バター」は、シンプルだからこそ際立つ、コクとうまみの深みが楽しめます。「豚肉味噌バター」は、豚バラ肉の脂の甘みとうまみがスープに溶け出し、こってりとした味わい。復活販売となる「ホタテ味噌バター」は、ぷりぷりのベビーホタテからあふれだすうまみが濃厚味噌スープに溶け込み、磯の香りとバターのコクが堪能できる商品です。

価格は、「味噌バター」（中）が850円（以下、税込み）、「豚肉味噌バター」（中）が950円、「ホタテ味噌バター」（中）が1000円です。さらに、100円で「にんにく味噌」を追加することもできます。

