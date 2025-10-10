¡ÈÆüËÜ°ì¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÉËÙ¹¾À»²Æ¡¢½©¿§¥ï¥ó¥Ô¤ÇÌ¥Î»¡ÖåºÎï¤À¡Ä¡×¡ÖÅ·»È¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¤¬9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËÙ¹¾À»²Æ¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡ËÙ¹¾¤¬¡Ö½©¤Î¶õµ¤¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¡£¾¯¤·È±¤ÎÌÓ¤ò¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¿§¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¤Î½©¿§¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤À¡Ä¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ¹¾ À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËÙ¹¾À»²Æ¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡Ê¤Û¤«3Ëç¡Ë
¡¡ËÙ¹¾¤¬¡Ö½©¤Î¶õµ¤¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¡£¾¯¤·È±¤ÎÌÓ¤ò¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¿§¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ¹¾ À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë