Juice=Juice、武道館公演は「ライブハウスツアーの集大成」 新メンバー・林仁愛「皆さんについていけるように頑張ります！」
Juice=Juice（段原瑠々、井上玲音、工藤由愛、松永里愛、有澤一華、入江里咲、江端妃咲、石山咲良、遠藤彩加里、川嶋美楓、林仁愛）が、10月8日に前作から約7ヵ月ぶりとなる通算20枚目のシングル「四の五の言わず颯(さっ)と別れてあげた/盛れ!ミ・アモーレ」をリリース。9日、都内にて発売記念イベントを行い、集まったファンの前で圧巻のパフォーマンスを見せつけた。
【写真】新加入した14歳・林仁愛
イベント前には、報道陣を集めての囲み取材も実施。発売記念イベントはリリース初日から行っており、リーダーの段原は「連日リリースイベントをやらせてもらい、本当にたくさんの方にお越しいただいて、いろんな反響をもらってとてもうれしいです」と喜びを語る。
新曲「盛れ!ミ・アモーレ」はリリース前から話題となっており、同じ事務所のアイドルグループ「OCHA NORMA（オチャ ノーマ）」が生み出した“隙アモ”というワードがファンの間でも盛り上がりを見せている。ちなみに“隙アモ”とは、“隙あらばアモーレ”を略した言葉で、隙を見て「盛れ!ミ・アモーレ」の振り付けをするという一種の遊びのこと。井上は「カメラを向けられた時や、ポーズに困った時に、このポーズをしてくれたら」と日常でも“隙あらば”使ってほしいとアピールした。
そしてこのシングルより、今年6月にグループに加入したばかりの林が参加。段原は「眼鏡をかけたキャラクターはJuice=Juiceにいなかったので、MV（が公開されたYouTube）のコメント欄には“眼鏡の子”と注目されていました。この高身長で最年少の仁愛ちゃんがJuice=Juiceにもたらす可能性は大きいと思います。キラキラ感をこれからも醸し出してくれたらうれしいです」と期待を寄せた。
それを受けて、「これからどんどん成長していけるように、学習したことを次につなげていきたいと思います」と意気込みを語った林。そんな彼女は段原が言った通り、14歳にしてはかなりの高身長。現在の身長を聞かれると、「測ってないのでわからないのですが、165cm以上はあると思います」とのこと。まだまだ成長期ということで、MCから「これからますます伸びる可能性がありますが……」と言われると、「もう十分かなぁ」と苦笑いを浮かべる。
さらに、Juice=Juice初の眼鏡キャラということで「眼鏡は付け続けるんですか？」という質問も。これには「う〜ん……」と回答に詰まってしまい、先輩たちから「まだ秘密！」「まだわからないので、とりあえず秘密ってことにしときます（笑）」とフォローが入っていた。
来月19日には日本武道館公演も控えているJuice=Juice。意気込みを聞かれると、段原は「今ライブハウスツアーを行っていて、武道館はその集大成になると思います。11人になった熱もより感じられるのではないでしょうか」とコメント。お披露目以来の武道館、さらにパフォーマンスするのは初となる林は「とりあえず皆さんについていけるように頑張ります！」と力強く語っていた。
