　グラビアアイドルの小坂田純奈が、9日にインスタグラムを更新し、グアム旅行中の運転する姿を公開し反響が寄せられている。

　1つ前の投稿で、グアムに旅行で訪れていることを報告していた小坂田は「右側の助手席乗る？グアムでも運転係」と、運転席でハンドルを握るショットを公開。「初めての左ハンドル右車線運転緊張した…‼︎」「グアムって日本の免許で運転できるって知ってた？！」と、初めての海外での左ハンドルでの右車線運転を経験したことを報告している。

　コメント欄には「めっちゃ可愛い〜」「ドライブデートしたいくらい可愛いよ」といった声や、「乗ってみたいねぇ」「乗ってみたいです」といった“乗車希望”の声も寄せられている。

■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には『週刊プレイボーイ』（集英社）、『月刊エンタメ』（徳間書店）などの雑誌に掲載されている。

