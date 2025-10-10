5児の母・辻希美「子育ての正解は見つかっていません」 「辻ちゃんのすごすぎる日々」をつづった最新著書刊行へ
タレント・杉浦太陽（44）の妻で、タレントの辻希美（38）が、家族との日常をつづった最新著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）を11月7日に発売する。
【先行カット】素敵…杉浦太陽＆子どもたちに囲まれ、笑顔の辻希美
5人目の子どもを迎え、夫の杉浦とともに7人家族となった辻が、母として、妻として、そしてひとりの女性として日々奮闘する姿をリアルに描いた一冊。「家族が好き。子育てが好き。仕事が好き。」という言葉を軸に、にぎやかで愛情にあふれた杉浦家の暮らしを紹介している。
本書の「はじめに」では、「子育てをしていると楽しいことばかりではありません。不安になったり、怒ったり、泣いたり……悩みは尽きません。完璧な母になれるとは思っていないけれど、それにしてもうまくいかないことばかり。5人の母になっても子育ての正解は見つかっていません」と、率直な心境を打ち明けている。
また、妊娠中のスペシャルマタニティカットや、夫・杉浦太陽と子どもたちからのメッセージ、長女・希空による手作りおやつレシピなど、家族の温かさが伝わる特別コンテンツも多数収録。辻ファミリーの素顔に触れられる1冊となっている。
発売翌日の11月8日には、辻が登壇するトークイベントを都内で開催予定。書籍の制作秘話や、7人家族となった現在の心境などを語る貴重な機会となる。
辻は、1987年6月17日生まれ。2000年、モーニング娘。の第 4 期メンバーとして選ばれデビュー。2004年に同グループを卒業後、ユニット活動を経てソロとして活躍。2007年に結婚、出産。現在は5人の子の母として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロやインスタグラムを日々更新中。YouTube「辻ちゃんネル」では、等身大のリアルな姿が共感を呼んでいる。2025年8月8日に第5子が誕生。
【先行カット】素敵…杉浦太陽＆子どもたちに囲まれ、笑顔の辻希美
5人目の子どもを迎え、夫の杉浦とともに7人家族となった辻が、母として、妻として、そしてひとりの女性として日々奮闘する姿をリアルに描いた一冊。「家族が好き。子育てが好き。仕事が好き。」という言葉を軸に、にぎやかで愛情にあふれた杉浦家の暮らしを紹介している。
また、妊娠中のスペシャルマタニティカットや、夫・杉浦太陽と子どもたちからのメッセージ、長女・希空による手作りおやつレシピなど、家族の温かさが伝わる特別コンテンツも多数収録。辻ファミリーの素顔に触れられる1冊となっている。
発売翌日の11月8日には、辻が登壇するトークイベントを都内で開催予定。書籍の制作秘話や、7人家族となった現在の心境などを語る貴重な機会となる。
辻は、1987年6月17日生まれ。2000年、モーニング娘。の第 4 期メンバーとして選ばれデビュー。2004年に同グループを卒業後、ユニット活動を経てソロとして活躍。2007年に結婚、出産。現在は5人の子の母として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロやインスタグラムを日々更新中。YouTube「辻ちゃんネル」では、等身大のリアルな姿が共感を呼んでいる。2025年8月8日に第5子が誕生。