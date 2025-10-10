松本若菜、出身中学校が同じ有名人“3人”挙げ「そういう偶然あるんだな」
俳優の松本若菜が、9日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。同じ中学校出身の有名人を挙げた。
【写真】まるで雑誌のワンシーン…松本若菜のオフショット
60秒だけ憧れのスターに会える企画に出演した。スタッフから「ドラマのロケ地が彼女（登場したファン）の感謝というスゴい偶然でしたけど、スゴい偶然を感じた事はありますか？」と聞かれた。
松本は「同じ中学校にいっぱい有名人がいて」とし、俳優の山本舞香や、格闘家の武尊、「ヒゲダンのドラムの方も同じ中学校らしくて…」と、Official髭男dismのドラム・松浦匡希も同じ中学だと説明。「そういう偶然あるんだなと思って」と話していた。
同番組はTVer（ティーバー）で配信中。
松本は1984年2月25日生まれ、鳥取県出身。A型。トリプルエー所属。2007年、ドラマ『仮面ライダー電王』でデビュー。09年、映画『腐女子彼女。』で初主演を務める。17年、映画『愚行録』で、『第39回ヨコハマ映画祭』助演女優賞を受賞。22年、ドラマ『やんごとなき一族』で、『東京ドラマアウォード2022』個人賞で助演女優賞を受賞。ドラマ『コウノドリ』（17年）、ドラマ『チア☆ダン』（18年）、配信ドラマ『金魚妻』（22年）、ドラマ『復讐の未亡人』（22年）、ドラマ『ファーストペンギン！』（22年）、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『マリッジカウンセラー』（23年）ドラマ『18/40〜ふたりなら夢も恋も〜』（23年）、ドラマ『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（23年）など出演。TBS系ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（24年）でGプライム連ドラ初の主演。フジテレビ系ドラマ『わたしの宝物』（24年）と同局『Dr.アシュラ』（25年）でも主演を務めた。
【写真】まるで雑誌のワンシーン…松本若菜のオフショット
60秒だけ憧れのスターに会える企画に出演した。スタッフから「ドラマのロケ地が彼女（登場したファン）の感謝というスゴい偶然でしたけど、スゴい偶然を感じた事はありますか？」と聞かれた。
松本は「同じ中学校にいっぱい有名人がいて」とし、俳優の山本舞香や、格闘家の武尊、「ヒゲダンのドラムの方も同じ中学校らしくて…」と、Official髭男dismのドラム・松浦匡希も同じ中学だと説明。「そういう偶然あるんだなと思って」と話していた。
松本は1984年2月25日生まれ、鳥取県出身。A型。トリプルエー所属。2007年、ドラマ『仮面ライダー電王』でデビュー。09年、映画『腐女子彼女。』で初主演を務める。17年、映画『愚行録』で、『第39回ヨコハマ映画祭』助演女優賞を受賞。22年、ドラマ『やんごとなき一族』で、『東京ドラマアウォード2022』個人賞で助演女優賞を受賞。ドラマ『コウノドリ』（17年）、ドラマ『チア☆ダン』（18年）、配信ドラマ『金魚妻』（22年）、ドラマ『復讐の未亡人』（22年）、ドラマ『ファーストペンギン！』（22年）、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『マリッジカウンセラー』（23年）ドラマ『18/40〜ふたりなら夢も恋も〜』（23年）、ドラマ『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』（23年）など出演。TBS系ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（24年）でGプライム連ドラ初の主演。フジテレビ系ドラマ『わたしの宝物』（24年）と同局『Dr.アシュラ』（25年）でも主演を務めた。