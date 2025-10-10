オタクの気持ちや生き様などを五・七・五のリズムに乗せて応募！インターリンク「第21回 あなたが選ぶオタク川柳大賞」

インターリンクは、「第21回 あなたが選ぶオタク川柳大賞」の応募受付を、萌の日である2025年10月10日(金)午前11時より開始しました。

オタクの気持ちや生き様などを五・七・五のリズムに乗せて応募する川柳コンテストです！

インターリンク「第21回 あなたが選ぶオタク川柳大賞」

応募受付期間：2025年10月10日(金)〜2026年1月12日(月)

一般投票期間：2026年1月30日(金)〜2月25日(水)

各賞発表：2026年3月13日(金)

応募サイト：オタク川柳公式サイト

インターリンクが主催する恒例の川柳コンテストが、今回で21回目の開催を迎えます。

近年多様化するVTuberファン、2.5次元俳優ファン、コスプレ文化といった“推し活領域”の流れを映す言葉を取り入れた作品を募集。

オタクの気持ち、生き様、悲哀、喜び、怒り、生活スタイル、妄想など、その道のプロにしか理解できないマニアックな知識や思いを五・七・五で表現します。

ペンネームとの併せ技も有効で、オリジナリティあふれる作品が期待されます。

各賞

入賞者には豪華賞金や賞品が贈られます。

ネ申賞(大賞)：100,000円(1名)

天才(優秀賞)：50,000円(2名)

職人(佳作) ：10,000円(5名)

特別賞 ：5,000円分のギフト券(2名)

10月10日は「萌の日」

応募開始日である10月10日は「萌の日」

「十月十日」を並び替えることで漢字の「萌」に見えることが由来とされており、主催のインターリンクが2015年に一般社団法人日本記念日協会へ申請し、登録された記念日です。

あなたの“推し活”あるあるや、オタクならではの熱い想いを川柳にしてみませんか。

豪華賞金が用意されたコンテストに、ぜひ気軽に応募してみてください。

インターリンクが主催する「第21回 あなたが選ぶオタク川柳大賞」の紹介でした。

