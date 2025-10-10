¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¡¸¶½ÉÅ¹¡×¡¢¤¤ç¤¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Çä¾ìÌÌÀÑ1.5ÇÜ¤Ç¤Á¤¤¤«¤ï¥ï¡¼¥ë¥É¤µ¤¯Îö
¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¡¸¶½ÉÅ¹¡×¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¥Ç¥£¥é¥ó¥É¸¶½ÉÅ¹1³¬¤ËÁý¾²¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±Å¹Æâ»£±Æ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á
¡¡ ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢X(µìtwitter)È¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£2020Ç¯12·î¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤â½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â427Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤äÅ¸Í÷²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó)Æâ¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡21Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¸¶½ÉÅ¹¤Ï¡¢23Ç¯3·î¤ËÁý¾²¤·¡¢¤³¤Î¤Û¤É¤µ¤é¤ËÁý¾²¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Çä¾åÌÌÀÑ¤ÏÌó1.5ÇÜ¤Ç¡¢5000¡Á6000ÅÀ¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊÅÀ¿ô¤Ï2ËüÅÀ¤ËÁý²Ã¡£¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Á¤¤¤«¤ï¥ï¡¼¥ë¥É¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸¶½ÉÅ¹¤Ç¤ÏµÇ°¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¹¤Þ¤·´é¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡ÖGo!HARAJUKU¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê7¼ï¡Ë¤äÂç¤¤á¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê3¼ï¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê7¼ï¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Î3Ëç¥»¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê4¼ï¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥ê¥Ü¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¡Ê4¼ï¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê4¼ï¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£µÇ°¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢)¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¡£1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°Æþ¤ê¤ª¤«¤ª¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê10¼ï¡Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¸«¼é¤ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê9¼ï¡Ë¤ÈÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«Âç¤¤á¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º(À±¶õ)¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤3WAY¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(À±¶õ)¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«Âç¤¤áÌÓÉÛ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(À±¶õ)¡¢2026Ç¯1·î»Ï¤Þ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼(¥ß¥Ë¥·¡¼¥ëÉÕ¤)¤Ê¤ÉºÐ»þµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤º¤é¤ê¡£Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢17Æü¤è¤ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡ÙÁ´Å¹¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢)¡ÙÂ¾¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ1¸Ä¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ï1È¢¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É ¸¶½ÉÅ¹¡Ù¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(ÈóÇäÉÊ)¡×¤¬1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÀÇ¹þ6600±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔ¿¥ÉÛ¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼(ÈóÇäÉÊ)¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á
¡¡ ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢X(µìtwitter)È¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£2020Ç¯12·î¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¤â½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â427Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤äÅ¸Í÷²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó)Æâ¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¸¶½ÉÅ¹¤Ç¤ÏµÇ°¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¹¤Þ¤·´é¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¡ÖGo!HARAJUKU¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê7¼ï¡Ë¤äÂç¤¤á¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê3¼ï¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê7¼ï¡Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅ½¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Î3Ëç¥»¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê4¼ï¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥ê¥Ü¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¡Ê4¼ï¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¬¥ó¥¸¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê4¼ï¡Ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£µÇ°¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢)¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¡£1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°Æþ¤ê¤ª¤«¤ª¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê10¼ï¡Ë¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¸«¼é¤ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê9¼ï¡Ë¤ÈÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«Âç¤¤á¥ë¡¼¥à¥·¥å¡¼¥º(À±¶õ)¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤3WAY¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(À±¶õ)¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«Âç¤¤áÌÓÉÛ¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(À±¶õ)¡¢2026Ç¯1·î»Ï¤Þ¤êÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼(¥ß¥Ë¥·¡¼¥ëÉÕ¤)¤Ê¤ÉºÐ»þµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¤º¤é¤ê¡£Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢17Æü¤è¤ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡ÙÁ´Å¹¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢)¡ÙÂ¾¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ1¸Ä¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Ï1È¢¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É ¸¶½ÉÅ¹¡Ù¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(ÈóÇäÉÊ)¡×¤¬1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£ÀÇ¹þ6600±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉÔ¿¥ÉÛ¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼(ÈóÇäÉÊ)¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£