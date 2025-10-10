萩本欽一、“親子”近影に反響「久しぶりの親子再会ですね！」「お元気そうですね」
コメディアンの萩本欽一（84）が、10日までに更新されたタレントの見栄晴（57）のインスタグラムを登場。元気そうな近影を公開した。
【写真あり】「久しぶりの親子再会ですね！」「お元気そうですね」萩本欽一、近影に反響
見栄晴は、「欽ちゃんとボーちゃん」とともに、馬とともに写った写真を公開。「大将(萩本欽一さん)とジョブックボーちゃん(2歳牝馬)に会いに、美浦黒岩厩舎に先日行って来ました」「父ハービンジャー、母ジョブックコメンは3勝クラスまでいった大将の馬で、その初仔がボーちゃんです」「これから調教を積んで、年内デビューを目指します」と説明した。
続けて「いつか、どこかの競馬場のウィナーズサークルで、こうやって写真撮りたいですねぇ〜」と希望をつづった。
この投稿に「欽ちゃんお元気そうですね 最高に癒されました」「お元気そうでなによりです 見栄晴さん見守ってくださいませ」「萩本欽一さん、見栄晴君と幸せ」「欽どこ親子なかなか良い写真ですね」「久しぶりの親子再会ですね！」「欽ちゃん 超嬉しそうです」「欽ちゃんと一緒だと見栄晴さんは子供みたいな顔ですね」などのコメントが寄せられている。
なお、萩本と見栄晴は『欽ちゃんのどこまでやるの！』（1976年〜86年／テレビ朝日系）で親子役で共演している。
