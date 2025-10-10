「萌の日」を記念！インターリンク「.moe 萌の日プロモーション」

株式会社インターリンクは、「萌(もえ)の日」である2025年10月10日(金)午前11時より、トップレベルドメイン「.moe」を特別価格で提供するキャンペーンを開始しました。

アニメ・ゲーム・アイドルなど“萌え文化”を愛するすべての人に向けたプロモーションです！

インターリンク「.moe 萌の日プロモーション」

対象ドメイン：.moe

料金：1,010円(税込)

※登録期間1年。2年目以降は通常料金2,860円(税込)です。

期間：2025年10月10日(金)午前11時 〜 10月31日(金)午前11時まで

詳細・申込：ゴンベエドメイン公式サイト

ドメイン名登録サービス「ゴンベエドメイン」を提供するインターリンクが、「萌の日」を記念したキャンペーンを開催。

「萌の日」は、「十月十日」を並び替えると漢字の「萌」に見えることが由来とされており、インターリンクが2015年に一般社団法人日本記念日協会へ申請し、登録された記念日です。

キャンペーン期間中、オタク専用の新gTLD「.moe」が、初年度登録に限り特別価格1,010円(税込)で取得できます。

「萌の日」特設サイト

本キャンペーンに合わせて、「萌の日」の特設サイトも公開されています。

サイトURLは「https://十月十日.moe/」となっており、「.moe」ドメインのユニークな活用例が示されています。

「.moe」公式X

「.moe」ドメインの公式Xアカウントも運営されています。

アカウントでは、「.moe」を使用した世界中のサイトがランダムに紹介されており、ドメイン活用のヒントが得られます。

ドメイン名登録サービス「ゴンベエドメイン」

「ゴンベエドメイン」は、1,000種類以上のドメインを取り扱うドメイン名登録サービスです。

「.ai」や「.io」といった人気のドメインから、世界中の珍しい国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)まで、オンラインで簡単に申請することができます。

自分の“萌え”を発信するウェブサイトやブログにぴったりの「.moe」ドメイン。

このお得な機会に、あなただけのオリジナルドメインを取得できます。

インターリンクが実施する「.moe 萌の日プロモーション」の紹介でした。

