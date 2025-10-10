「萌の日」を記念！インターリンク「.moe 萌の日プロモーション」
株式会社インターリンクは、「萌(もえ)の日」である2025年10月10日(金)午前11時より、トップレベルドメイン「.moe」を特別価格で提供するキャンペーンを開始しました。
アニメ・ゲーム・アイドルなど“萌え文化”を愛するすべての人に向けたプロモーションです！
インターリンク「.moe 萌の日プロモーション」
対象ドメイン：.moe
料金：1,010円(税込)
※登録期間1年。2年目以降は通常料金2,860円(税込)です。
期間：2025年10月10日(金)午前11時 〜 10月31日(金)午前11時まで
詳細・申込：ゴンベエドメイン公式サイト
ドメイン名登録サービス「ゴンベエドメイン」を提供するインターリンクが、「萌の日」を記念したキャンペーンを開催。
「萌の日」は、「十月十日」を並び替えると漢字の「萌」に見えることが由来とされており、インターリンクが2015年に一般社団法人日本記念日協会へ申請し、登録された記念日です。
キャンペーン期間中、オタク専用の新gTLD「.moe」が、初年度登録に限り特別価格1,010円(税込)で取得できます。
「萌の日」特設サイト
本キャンペーンに合わせて、「萌の日」の特設サイトも公開されています。
サイトURLは「https://十月十日.moe/」となっており、「.moe」ドメインのユニークな活用例が示されています。
「.moe」公式X
「.moe」ドメインの公式Xアカウントも運営されています。
アカウントでは、「.moe」を使用した世界中のサイトがランダムに紹介されており、ドメイン活用のヒントが得られます。
ドメイン名登録サービス「ゴンベエドメイン」
「ゴンベエドメイン」は、1,000種類以上のドメインを取り扱うドメイン名登録サービスです。
「.ai」や「.io」といった人気のドメインから、世界中の珍しい国別コードトップレベルドメイン(ccTLD)まで、オンラインで簡単に申請することができます。
自分の“萌え”を発信するウェブサイトやブログにぴったりの「.moe」ドメイン。
このお得な機会に、あなただけのオリジナルドメインを取得できます。
インターリンクが実施する「.moe 萌の日プロモーション」の紹介でした。
