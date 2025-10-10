¹â»Ô»áŽ¢ÇÏ¼ÖÇÏÀë¸ÀŽ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Î¶µ·±
¡ÚÀ¼ÌÀÊ¸¡Û²áÏ«»àÊÛ¸îÃÄÁ´¹ñÏ¢Íí²ñµÄ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¡×È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ½Ð¤·¤¿À¼ÌÀ¤ÎÆâÍÆ
¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¤è¤ë¡¢Æ±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢»¿ÈÝÈô¤Ó¸ò¤¦ÂçÁû¤®¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°¸å¤ÎÊ¸Ì®¤ò´Þ¤á¤ÆÈ¯¸À¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ä
À¯¼£²È¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼º¸À¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¡×¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤â°ìÉô¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼Â¶·Ãæ·ÑÆ°²è¤«¤éÁ°¸å¤â´Þ¤á¤ÆÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡ÊÇï¼êÅù¤Ç°ìÉôÉÔÌÀÎÆ¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¡Ö»ä¤Ïº£¡¢´ò¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê¤â¤Þ¤¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¡¢¤½¤ì¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤ÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê»ä¤ÏÌóÂ«¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤ÇÁ´°÷»²²Ã¤Ç´èÄ¥¤ó¤Ê¤¤ãÎ©¤ÆÄ¾¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡£º£¡¢¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦Á´°÷¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Ë¤âÀ§Èó¤È¤âÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁªµóµÄ°÷ÅêÉ¼¡×¤Î¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤³¤Ç¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬¸À¤¦¡Ö³§¤µ¤Þ¡×¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤À¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·ÁíÍý¡Ê¼óÁê¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¸øÀ¯¸¢¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡áÁíÍýÂç¿Ã¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¿ÍÊª¤ÎÈ¯¸À¤À¤«¤é¤³¤½ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¤¢¤È¤ÎÀÐÇËÌÐ¸½ÁíºÛ¡ÊÁíÍý¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤À¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ø¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤ä¤á¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÂç¾æÉ×¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤»¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¡Ö¸Ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤È¡¢¸½ÁíÍý¡¦ÁíºÛ¼«¿È¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»ö¼Â¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Î¤¦¤Á¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áÏ«»àÊÛ¸îÃÄÁ´¹ñÏ¢Íí²ñµÄ¤Ï6Æü¡¢°Ê²¼¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢ÅÅÄÌ¤Çµ¯¤¤¿²áÏ«¼«»¦¤Î°äÂ²Â¦ÂåÍý¿Í¤À¤Ã¤¿Àî¿ÍÇîÊÛ¸î»Î¤¬ÂåÉ½´´»ö¤òÌ³¤á¤ë¡£À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¤Ê¤ÉÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Ë²á½ÅÏ«Æ¯¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÀº¿À¼çµÁ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Ë²áÏ«¼«»¦¤·¤¿ÁíÌ³¾Ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢´±Î½ÃËÀ¤Î°äÂ²¤âÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÂçÊÑÊ°³´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿²áÏ«»à¤´°äÂ²¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¡Ê¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë·û¾Ï¡×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¼Ò²ñ¤È¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä½¼¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¡¢»Å»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÄí¤äÃÏ°èÀ¸³è¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»Ò°é¤Æ´ü¡¢Ãæ¹âÇ¯´ü¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¸¤Êý¤¬ÁªÂò¡¦¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤¹¤ë¡£
¡½¢Ï«¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª¼«Î©¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ
¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ
£Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¡¦À¸¤Êý¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ
¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¢¡Ö·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£Æ¯¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ã³²¤ä²áÏ«»à¤¬Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¡£
»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿10·î7Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¡¢º£¸å¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
È¯¸À¤Ï¡ÖÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆÃ¤Ë»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¿ÍÀ¸Àß·×¤òË¾¤à¼ã¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤Ç¤â¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤Ñ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£2013Ç¯6·î¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤¬Åö»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÅÏÊÕÈþ¼ù¡¦¥ï¥¿¥ß²ñÄ¹¤¬¡¢¡Ö365Æü24»þ´Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÆ¯¤±¡×¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼Ò°÷¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥ï¥¿¥ß¤Î¼ÒÆâºý»Ò¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥ï¥¿¥ß¤Ç¤Ï2008Ç¯¤ËÆþ¼Ò3¥«·î¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬1¥«·î141»þ´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ÇÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¤È¤Ê¤ê¡¢Èô¤Ó¹ß¤ê¼«»¦¤·¡¢2012Ç¯2·î¤Ë²áÏ«¤Ë¤è¤ë¼«»¦¤È¤·¤ÆÏ«ºÒÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Àº¿ÀÏÀ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¸Î¿Í¤À¤¬¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð±Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÅÄ¾¼ÃË»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿´ôÉì¤ÎÌ¤Íè¹©¶È¡Ê³ô¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀ¹¤ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Ç¯´ÖµÙÆü140Æü¡¢¡ÖÊó¡¦Ï¢¡¦Áê¡Ê¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡Ë¡×¶Ø»ß¡¢¥Î¥ë¥Þ¡¢»Ä¶È¤Ê¤·¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Ð±Ä¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤äÅÅÀþ´É¤Ê¤É¤ÎÅÅÀß»ñºà¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
Æ±¼Ò¤Î¼ÒÀ§¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤À¡£¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼ÒÁ´°÷¤Ç¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ»Å»ö¤Î²þÁ±¡¦¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢»³ÅÄ»á¤ÏÀ¸Á°¡Ö¿Í´Ö¤Ï»Å»ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¸À¤¤¡¢¥ï¡¼¥¯¤¬Àè¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ï¤¬¼Ò¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ç¤¢¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤ì¡¢»ØÆ³¼Ô¡¦¸¢ÎÏ¼Ô¤âÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÙ²Ë¤ò¼è¤é¤º¤Ë»ýÂ³Åª¤Ë¤è¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤âÂç¤¤¤¡£È¯¸À¤ÎÍÈ¤²Â¼è¤ê¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤ä¡¢¹âÏ½¤ò¿©¤àÀ¯¼£²È¤¬Î¢¶âºî¤ê¤ä¡¢À¯¼£³èÆ°¤È¤·¤Æ¹âµéÎÁÍý¤òÉÑÈË¤Ë¿©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤À¡£
»ö¼Â¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÎ¢¶âºî¤ê¤¬¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞÉÔ¿Íµ¤¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢À¯¼£¤Ë¶â¤¬¤«¤«¤ë¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£³èÆ°¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¹âµéÎÁÄâÅù¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëµÄ°÷¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¼«¿È¤ÏÊÙ¶¯²È¤ÇÀ¯ºöÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤òÃæ¿´¤ËÆóÀ¤µÄ°÷¡¢»°À¤µÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤ÏÀ¯¼£²È¤Î²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¾²¼À¯·Ð½Î½Ð¿ÈµÄ°÷¤À¡£
°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤¬¡Ä
¹â»Ô»á¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤·¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¹ñÌ±¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À¯¼£²È°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸øÅÞÅÞ¼ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼óÁê¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ä±Æ¶Á¤¬³ÊÃÊ¤Ë°ã¤¦¤³¤È¤ò¹â»Ô»á¤ÏÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
ËÜ·ï¤â¡¢ÁíÍý¡Ê¼óÁê¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±Î½µÄ°÷¤Ø¤Î¼¸Ó£·ãÎå¡¢¼«¤é¤Î»ÑÀªÉ½ÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¤ÏÈë½ñÅù¤Î½¾¶È°÷¡ÊÏ«Æ¯¼Ô¡Ë¤¬¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢ÅöÁ³¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»öÌ³¶É¤Ë¤â¿¦°÷¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï³Æ¾Ê¤Î´±Î½¤Ø¤Î»Ø¼¨¤ä»ñÎÁÄó½Ð°ÍÍê¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Î¡ÖÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢»ä¤â¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Î±Æ¶Á¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆÃ¤Ë¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤Î°Õ¸«¤À¡£
細川 幸一 ： 日本女子大学名誉教授