2026Ç¯WÇÕ¸ø¼°»î¹çµå¡Ø¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥«¥Õ¡¼»á¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤ëÈþ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¡×

10·î2Æü¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëadidas¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¸ø¼°»î¹çµå¡Ø¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡Ù¡£
adidas¤Ï¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢10·î1Æü¤«¤é10·î2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ë¸þ¤±¤¿adidas¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥¹¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é350Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£
¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¤ä¥«¥Õ¡¼»á¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡Ù¤¬À¤³¦½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢TRI¡Ê¥È¥ê¡Ë¤¬³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë3¥õ¹ñ¤ò¡¢ONDA¡Ê¥ª¥ó¥À¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡ÖÇÈ¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë´î¤Ó¤È¹âÍÈ´¶¤Î¡ÖÇÈ¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥é¡¼¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ´ú¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢ÀÖ¤¤¥«¥¨¥Ç¤ÎÍÕ¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢ÎÐ¤ÎÏÉ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡¢ÀÄ¤¤À±¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬ÂçÃÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÀÖ¡¢ÎÐ¡¢ÀÄ¤Î3¥õ¹ñ¤Î¹ñ´ú¥«¥é¡¼¤¬¥Ñ¥Í¥ëÃæ±û¤Ç·Ò¤¬¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î3¥õ¹ñ¶¦ºÅ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÖFirst Touch¡×ÂÎ¸³¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¸ø¼°»î¹çµå¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏFIFA ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¤¡¼¥°¥ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡×¤ÎÅÐ¾ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¡£
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿adidas¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢2002Ç¯¤ÎÆü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥«¥Õ¡¼»á¤Ï¡Ø¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¹ñ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤ëÈþ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢adidas¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉôÌç¤Î¥½¥ì¡¼¥Ì¡¦¥¹¥È¡¼¥ë¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò¸Ù¤°3¥«¹ñ³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤Ç¡¢µ¤¸õ¡¢¼¾ÅÙ¤Ê¤É´Ä¶¤Î°ã¤¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥Æ¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÆÃ¤Ë¶¯Ä´¡£
¡Ö7¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£Âç¤¤ÊÂçÎ¦¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤ò»î¤¹¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯¸«¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ßÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢adidas¤Î·ÀÌóÁª¼ê¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¤Î5¿Í¡×
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢adidas¤¬FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å³Ý¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎËë³«¤±¡£¤¤¤è¤¤¤è4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î"¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥à¡¼¥É¡É¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£