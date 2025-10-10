¡Úµð¿Í¡Û£Î£Å£×¡¡£Å£Ò£Á¡¢¾®ÌÚ´ð»Ë¡Ê£Ð£Ï£Ç£Ç£Ù¡Ë»á¤È½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¾®ÌÚ´ð»Ë¡Ê£Ð£Ï£Ç£Ç£Ù¡Ë»á¤È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¡×¤È¤Î½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢£±£±Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡¡£Î£Å£×¡¡£Å£Ò£Á¡×¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡ÌôÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö£Ð£é£ì£ì£â£ï£ø¡Ê¥Ô¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¡¢£Ò£å£ô£ò£ï¡¡£Ã£ò£ï£÷£î¡¡£µ£¹£Æ£É£Æ£Ô£Ù¤Î£²¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï£Ð£Ï£Ç£Ç£Ù»á´Æ½¤¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡Ö£Ç£ò£å£á£ô¡¡£Ã£õ£ì£ô£õ£ò£å¡¡£Æ£é£ô£ó¡¡£Á£ì£ì¡×¤Î¥¿¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ°ìÍ÷¡Û
¡¦£Ò£å£ô£ò£ï¡¡£Ã£ò£ï£÷£î¡¡£µ£¹£Æ£É£Æ£Ô£Ù¡Î£Ù£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡¡£·¡¤£·£°£°±ß
¡¦£Ò£å£ô£ò£ï¡¡£Ã£ò£ï£÷£î¡¡£µ£¹£Æ£É£Æ£Ô£Ù¡Î£Ô£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¡£·¡¤£·£°£°±ß
¡¦£Ð£é£ì£ì£â£ï£ø¡Î£Ù£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë¡¡£¶¡¤£¶£°£°±ß
¡¦£Ð£é£ì£ì£â£ï£ø¡Î£Ô£Ç¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡¡£¶¡¤£¶£°£°±ß
¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£