¥É·³¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íøµö¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º24ºÐ±¦ÏÓ¡Ö¤¿¤À¤Î¤Ò¤É¤¤°Á÷µå¡×¡È´é¤ò¾å¤²¤í¡É¥Ê¥¤¥ó¤Î·ãÎå¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º1¡½2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î9Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡ÊDS¡ËÂè4Àï¤òÀï¤¤¡¢·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤Ç3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£´î¤Ó¤ËÊ¨¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤Çº£µ¨¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£¼«¤é¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤ò¾·¤¤¤¿¥ª¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤ÏÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¿¾Ê¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤Ï1¡½1¤Î11²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¶ÉÌÌ¤Ç5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ÏÅêÁ°¤Î¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÉÔµ¬Â§¤Ê²óÅ¾¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤Ç¤¤º¡¢Êá¼ê¡¦¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ï°ìÎÝ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ëÃæ¡¢¹²¤Æ¤ÆËÜÎÝ¤ËÁ÷µå¡£Á÷µå¤¬Íð¤ì¡¢»°Áö¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖJT¡Ê¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¡Ë¤Ø¤ÎÁ÷µå¤Î¤Û¤¦¤¬Â®¤¯¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥¹¡Ê¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡Ë¤ËÅê¤²¤ë¤è¤ê¤â¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤Î¤Ò¤É¤¤°Á÷µå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¸½¼Â¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÊòÁ³¡£¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¡¢²¿¤È¤«¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ï¤Ð¤Ã¤¿É½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤âÉ½¾ð¤Ï¹ÅÄ¾¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤êÆ¬¤«¤é¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤éÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é¸ª¤òÊú¤«¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÌîµå¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤¤ë¡£¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡£¤Ç¤â¡ÈÂç¾æÉ×¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡È¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯´é¤ò¾å¤²¤í¡É¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ê¥¤¥ó¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë¡ÖÈà¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ¹¤¯Â³¤¯Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤è¡£ÃÏÆ»¤ËÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡·¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Îý½¬¤ËÎå¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤ÏËÜÅö¤ËºÇ°¤Êµ¤Ê¬¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦±¦ÏÓ¡£¡Ö´é¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£²¿¿Í¤«¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ä¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ï¢Ãæ¤À¡£ËèÆüÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¡£ÌÜÉ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¡¢ÁÀ¤¦¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤À¤±¤À¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£