¡¡½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò´Þ¤à¸ÞÎØ£µÂç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö£Ù£Á£×£Á£Ò£Á¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ«Î¼»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼¡ÃË¤¬£±£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö£±£°·î£¹Æü¡¡¤³¤¦¤á¤¤£±£¶ºÐ¤Î£È£á£ð£ð£ù¡¡£â£é£ò£ô£è£ä£á£ù¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ê¾®³ØÀ¸¤ÈÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¹â¹»Ìîµå¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤òÎÏ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¹â¹»£±Ç¯À¸¡¢ÎÀÀ¸³è¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÀè½µ¸©Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢½©µ¨¹â¹»´ØÅìÌîµåÂç²ñ¤Ø¿Ê½Ð¡ª¡ªº£Æü¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¼¡ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£Ç¯£±·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤á¤¤¡¡Ãæ±û³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¤Ø¡¡ËÜÆü¡¢¹ç³ÊÄÌÃÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£½Õ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤È¿Ê³ØÀè¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡ªÎ©ÇÉ¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¼»Ò¤µ¤ó¤Ï½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¸å¡¢£°£³Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃ«²ÂÃÎ¡ÊÅö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È·ëº§¡££°£´Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤Ç¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡££°£µÇ¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¡¢£°£¹Ç¯£±£°·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡££²¿Í¤È¤âÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò»Ï¤á¡¢ÅìµþÅÔÂåÉ½¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌîµå¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢Ä¹ÃË¤Ï¶ðÂç£²Ç¯¤ÇÌîµåÉô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£